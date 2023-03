Mejoramiento servicios sanitarios rurales en San Fernando y Rengo

En el marco del Día Mundial del Agua, el subsecretario de Obras Públicas, José Andrés Herrera Chavarría, inauguró dos nuevos Servicios Sanitarios Rurales (SSR), que mejorarán el estándar de vida, y garantizará la disponibilidad de agua potable, para más de cuatro mil personas de las comunas de Rengo y de San Fernando.

Estas obras representaron una inversión que supera los tres mil millones de pesos. “Esta iniciativa no es solamente del MOP. No se habría hecho sin una directiva, no se habría hecho sin la convocatoria de los vecinos y vecinas, sin autoridades locales, sin autoridades regionales, sin los parlamentarios que están acá permanentemente contribuyendo, presentando los problemas locales y regionales a las autoridades", destacó el subsecretario Herrera.

La autoridad aprovechó el encuentro realizado en Rengo al que asistieron también estudiantes, para compartir una reflexión en torno al recurso hídrico: "hay una definición que me gustaría que los jóvenes, niños, niñas estudiantes lo aprendieran. Es la definición de Desarrollo Sustentable. Es importante para que se lo recuerden a todas las personas con quienes ustedes tengan que interactuar: profesores, profesoras, mamás, papás, tíos. El Desarrollo Sustentable implica tener disponibilidad de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”, enfatizó.

"No existe la vida sin agua, la vida existe con el agua. Así de claro. Y el gobierno del Presidente Boric y el Ministerio de Obras Públicas en particular están preocupados de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas del país. Por lo tanto, como no existe vida sin agua y es una prioridad el agua: todo lo que implique promoverla, desarrollarla, descubrirla, explotarla, distribuirla y sobre todo ser eficiente en su uso, es el desafío y tarea con la que estamos comprometidos", agregó el subsecretario.

A la ceremonia en Lo de Lobos asistieron también la seremi del MOP O’Higgins, María Ángeles Latorre; el alcalde de Rengo, Carlos Soto; concejales y socios que acompañaron a la presidenta del comité APR de esta localidad, Mónica Mardones, quien agradeció especialmente el trabajo, compromiso y profesionalismo de la seremi de Obras Públicas y del director regional de Obras Hidráulicas, César Acevedo, y al equipo que acompañó a la comunidad durante las obras.

En tanto, en la inauguración del SSR de Roma, realizado en horas de la tarde, acompañaron al subsecretario Herrera, el delegado presidencial de O’Higgins, Fabio López; la delegada provincial de Colchagua, Marta Pizarro; el alcalde de San Fernando, Pablo Silva; y el presidente del Servicio Sanitario Rural, Guillermo Castro.

El alcalde destacó la presencia de la autoridad de MOP justamente inaugurando esta obra en el Día Mundial del Agua. “Todas las localidades rurales que cuentan con los servicios sanitarios rurales, ex comités de agua potable rural, de alguna u otra forma tienen problemas a medida que va creciendo la población. Pero el apoyo constante del gobierno, de Obras Hidráulicas, de Obras Públicas, estos proyectos tan importantes permitieron invertir en mejoramiento de infraestructura, más arranques, muchos adelantos que permiten hoy día mejorar los problemas de presión, los problemas de falta de agua, la ducha a medias, y todos los problemas asociados", sostuvo Pablo Silva.

Guillermo Castro, presidente del Sistema Roma San José de los Lingues, coincidió con la autoridad comunal al relatar que todo un amplio sector no tenía acceso al agua “Nosotros teníamos una matriz donde más menos nos daba una cota baja y, de ahí para arriba, había mucha gente (San José de Los Lingues) que nunca tuvo agua. Ojalá nuestras autoridades siempre estén pensando en muchos chilenos que necesitan cosas, mucho chilenos que necesitan poder avanzar, como se hizo hoy día, con este mejoramiento que nos permite entregar y garantizar agua potable a la comunidad”, señaló.

El mejoramiento de estos dos sistemas de Servicios Sanitarios Rurales benefician en total a más de 4.430 personas de las comunas de Rengo y San Fernando, e involucraron en su conjunto una inversión sectorial de $ 3.061.065.249 millones. “Estos proyectos tienen un alto impacto social, porque permite abastecer de este vital elemento no tan solo a los hogares de dichas localidades, sino también, a diversas organizaciones comunitarias e instituciones significativas para la ciudadanía, como jardines infantiles, establecimientos educacionales, Postas, Retén Carabineros, Compañías de Bomberos, Juntas de Vecinos, clubes deportivos e instituciones religiosas, entre otras”, destacó la seremi del MOP O’Higgins, María de los Ángeles Latorre.

En lo específico, el mejoramiento del sistema de Lo de Lobos, en la comuna de Rengo, contempló una inversión de $ 1.917.196.076, y consistió un total de 579 arranques, beneficiando a 1.795 personas de las localidades de Lo de Lobos, El Sauce y El Llano. Cabe resaltar que la construcción del APR es de 1970 y hoy día se mejoró con un estanque metálico de 100 metros cúbicos y 20 metros de alto e involucró la instalación de 7 km de redes de distribución en Lo de Lobos, 4 km en El Sauce y otros 4 km en El Llano.

En cuanto al sector Roma San José de los Lingues, en San Fernando, cuya obra original data de 1981, el proyecto inaugurado hoy involucró una inversión total de $ 1.143.869.173 y consistió en un total de 897 arranques domiciliarios, beneficiando a 2.635 vecinos del sector. Entre los aspectos destacados de esta obra, sobresalen la construcción y la habilitación de un sondaje de 70 metros de profundidad y la instalación de 8,3 kilómetros de red de distribución.