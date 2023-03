“Del campo a la calle”: AlmenDra DelPilar, la sorprendente cantante y rapera de “La Esperanza”

AlmenDra DelPilar compone, canta y toca la guitarra en la escena under y popular de la ciudad de Valparaíso. Y hace pocas semanas, se presentó frente a más de 5 mil personas, en el Festival “Motívate” de la comuna de Peumo.

En el patio de su casa, Almendra se sienta en su sillón de palets, y trae jugo fresco de durazno.

Nos cuenta que su nombre es Almendra del Pilar Román, tiene 24 años, y estudió en el Colegio Mistral de la comuna de Las Cabras. Inició su vida universitaria en la ciudad de Valparaíso, donde estudió Ecoturismo, y comenzó a vincularse con el mundo hiphopero de la ciudad porteña.

Al preguntarle cómo fueron sus inicios en la música, responde:

“A los 15 años maomeno’, como esa transición de octavo a primero, empecé a agarrar la guitarra que estaba en la casa”

¿Y qué temas tocabas?

“Creo que era un menjunje de estilos, sin embargo a mí me gustaba mucho Justin Bieber. Siempre (risa), siempre lo recuerdo porque, como que igual era mi ídolo en ese entonces. Por la simple y gran razón, que él venía de un lugar pequeño y había logrado sonar con su música a gran escala. Me sentía identificá po’. Como del hecho de venir de un lugar pequeño cachai’? como de eso, y salir a tocar la guitarra y lograr vivir de la música.

También escuchaba mucho Nicki Minaj, Fran Valenzuela, y entre esas influencias, toda esa música que escuchaban mis papas por ejemplo: Illapu, los prisioneros, Sol y lluvia, música chilena, que en ese entonces era “revolucionaria.”

Recuerdo que como a los 11 años veía el Cubox, mucho. Veía Los Pulentos, estaba la Denisse Rosenthal, que te hacia esa “como fantasía” de la música, en ese momento. En esos tiempos tenía una amiga que escribía caleta, y siempre me gustó su poesía, y a mí me gustaba escribir, ¡me gustaba escribir! Y me gustaba mucho cantar, hacía covers y todo. Entonces en su momento, ya empecé a escribir, empezamos a freestalear, a sacarlo, cachai’? De ahí me empezaron a dar tip’s, y después nos empezamos a juntar con raperos. En toda esa transición de los 16.

¿Raperos de acá de la zona? ¿Te sentiste influenciada por alguno de ellos?

Si. Me empecé a juntar con el Ergos, El Jordan y Lalo, eran unos cabros que son de Las Cabras, fueron como los primeros raperos de la zona que conocí.

El Rubén Pensador Marginal, lo conocí una vez cuando canté en el colegio, y él iba en el liceo, rapeamos, y una vez me dijo que hiciéramos un tema.

Ahí empezó todo, el vino con su estudio portátil aquí a la casa, y estuvimos grabando en la pieza.

Dije: “ohh, que bacán se siente, como que estaba súper nerviosa, pero como que me sentía viva“

En tu adolescencia ¿recuerdas alguna presentación musical que te haya marcado?

Una vez tuvimos que crear. Teníamos un ramo que era Formación Ciudadana, y teníamos que hacer una canción. Pasó que la profe cachaba que yo tocaba la guitarra y cantaba, y habían varios cabros de coro. Entonces dijo: “yapo, háganse una canción po, de todas las cosas que hemos aprendido, de los ciudadanos, las constituciones, de cómo las sociedades se relacionaban, era mi profe de Historia. Literalmente nos dijo:

“hagan una canción de lo que aprendimos para presentarla en un acto.”

Nos dijo ya hagan la canción, nos dejó a libre albedrío, hicimos como en una hora la canción, y yo la cree po’. Ahí yo compuse la guitarra cachai’, y prácticamente harto de la letra.

¿De que hablaba el tema?

Social, era social, debe estar grabado por ahí… de lo importante que era ser parte de una sociedad, como podías aportar, cual era tu labor como ciudadana ,el impacto social que podías provocar, la ensayamos un par de veces y la tocamos en un acto; eso fue. Esa es como la experiencia de haber tocado algo común pero que también era personal, cachai’? Que igual nace de la creación, nos dice.

¿Qué opinas tú de la ausencia de espacios culturales aquí en la VI Región?

He tocado casi como cuatro veces acá. Creo que cada vez se está ampliando la visión de las personas, sin embargo, creo, que sigue siendo un poco forzado. Y eso no solo desde las personas también es desde la inclusión real que debería ser el arte en las comunidades. Hacer más cultura, hace falta normalizar el arte como medio de conocimiento y entretención.

¿Qué opinas del evento organizado por Reverdecido en Peumo a finales de febrero?

Reverdecido fue otra cosa siento, porque, estuvo esta parte gestionada, de una autonomía de gentes que lucha por algo a pulso y a pasión, de que quieren hacerlo, para realmente compartir y hacer ese aporte. Este enlace con la muni, que igual me contactaron a mí y todo. “Hubo como esa simbiosis, fue en grande”, comenta.

“Habían hartos niños, niñas, niñez, gente de distintos rangos etarios. Entonces al final fue como, decir: ¡sí, yo igual puedo hacer algo que te pueda aportar!

Desde mi estilo y con un mensaje distinto, en este caso fue ideal ya que el punto de encuentro era la naturaleza.

Respecto al interés de las personas por la cultura en nuestro territorio, nos comenta:

Si bien ha ido evolucionando y ampliándose aún les cuesta abrirse igual. La gente acá vive a su propio pulso y ritmo. Siento que tienen esa mentalidad un poco cerrada cachai’, a no querer escucharlo, ni ponerle atención, por los prejuicios y las imposiciones, esa tendencia a lo clásico está muy arraigada: “mucho poder al dinero y bastantes sueños frustrados”

¿Cómo lo has hecho para mostrarte acá?

En el Festival “Motívate” organizado por la Municipalidad de Peumo, frente a 5.000 personas. Siempre he sido busquilla, más si se trata de música.

Se me ha hecho difícil acá, por eso mismo tuve que concentrarme en hacerlo en otro lado, cachai’, en este caso desarrollarme en Valparaíso, ya que aquí no se podía sostener una carrera artística.

Estuve mucho tiempo tratando de buscar un espacio, que al final cuando dejé de hacerlo, llegó. Al final eso es como un poco paradójico, porque tení que estar ahí presente y a su vez distante para poder surgir. “creo que lo fome es darse cuenta que seguimos un paso más atrás a diferencia de otros lugares, suele suceder en las zonas rurales se da esa dinámica de abandono a la cultura”

Creo que es importante atender nuevas ideas y en común abrirse a lo nuevo y a lo distinto, declara.

¿Que nos puedes comentar de tu trabajo subido en plataformas digitales?

Tengo una “Sesión de Estación”, grabada en Valparaíso. Son cabros y cabras de Santiago que me contactaron.

Fue genial para mí, estaba muy emocionada, sabía que sería una buena oportunidad, ¡fue mi primera capsula de “Hip - Hop, y un paso más a contar sobre mi historia.

“Yo presentía que esa capsula me abriría puertas la verdad, porque anteriormente habían entrevistados a raperas y raperos connotados/as a nivel nacional como, Dania Neko, Ladeyabu, Portavoz y BronkoYotte.

¿Hay movimiento rapero en nuestra región?

Sí existe mmm, sin embargo muy encerrao’. En el sentido que no se proporciona tanto en la calle.

¿Tú ves gente vestida de raperos, o ves tag por ahí?

Si, si, si igual, los vi también en su momento.

¿Pero se juntan? Porque los raperos en los 90’ estaban en la calle.

Si claro, así súper under, y apiñaos, yo luego me aparté un poco del ambiente rapero de acá, sin embargo, estoy segura siempre existirá el movimiento.

Una de las canciones más conocidas en las plataformas y que cuenta con miles de reproducciones es la canción “Labios Morao”.

Considerando tu trayectoria y las miles de visitas a tu música. ¿Cuáles son tus planes en un futuro a corto plazo?

Quiero poder expandir el mensaje, poder vibrar y trabajar en esto. Durante el camino representar con sinceridad y orgullo el territorio y mis raíces.

Tengo muchas ganas de desarrollarme, estudiar instrumentos y compartir el conocimiento. También estamos “arando” un nuevo álbum así que espero pronto poder compartírselos.

Por último, AlmenDra DelPilar agradece el espacio de nuestra línea editorial regional, e invita a todos y todas a seguir sus redes sociales, y revisar el contenido subido en YouTube y Spotify.

Instagram: @almendra.delpilar

Por Salvador Pizarro Luco