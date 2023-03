Seremi de Salud entrega recomendaciones para prevenir el Hantavirus

Con la finalidad de resguardar la salud de las personas la Seremi de Salud de la Región de O’Higgins Dra. Carolina Torres Pinto, emitió algunas recomendaciones para prevenir el Hantavirus, infección considerada una zoonosis endémica, está asociada al ratón colilargo, (Oligoryzomys longicaudatus), un ratón silvestre de zonas rurales se encuentra presente en O´Higgins.

“Nosotros para poder cuidarnos de no recibir la transmisión de este virus debemos ventilar lugares que estuvieron por mucho tiempo cerrados, donde pudiera haber transitado el ratón, abriendo puertas y ventanas dejando que circule el aire y que entre la luz solar. Además, debemos mirar que no existan orificios que comuniquen el interior con el exterior y si hay debemos taparlos muy bien de manera que el ratón no pueda ingresar”, resaltó Torres.

Asimismo, la titular de la cartera de Salud de la Región indicó que “debemos aplicar soluciones con cloro en aquellos lugares como las superficies donde se cocina, los pisos y con eso también vamos a estar protegiéndonos nosotros y a nuestros seres queridos. En lo vinculado a las personas que trabajan en lugares donde pudiera circular el ratón es importante que utilicen todos sus elementos de protección personal, mascarillas, lentes guantes. Si vamos a eliminar maleza también hay que utilizar estos implementos”.

Torres Pinto explicó que “si van a acampar debe ser en un sitio seguro, no elegir lugares donde haya muchas ramas, leña o maleza muy alta. Recordar que los alimentos deben manejarse tapado. Recordar que no debemos eliminar a los depredadores naturales de los ratones de cola larga, que son los búhos, lechuzas, zorros gatos monteses culebras, debemos cuidar el equilibrio ecológico para que no se incremente la población de ratones”.

¿Cómo se contagia el Hanta?

El ratón infectado traspasa el virus a través de la orina, las heces y la saliva, y este se transmite al ser humano fundamentalmente a través de la vía respiratoria.

La enfermedad se contagia por:

Respirar pequeñas gotas frescas o secas, o aire contaminado por saliva, orina o excrementos de un ratón infectado.

Ingerir alimentos o agua contaminados con orina, heces o saliva de estos roedores.

Tener contacto directo con excrementos o secreciones de ratones infectados (por ejemplo, tocar ratones, vivos o muertos, con las manos descubiertas; contacto directo de heridas con ratones o su orina, saliva o heces).

Tocar cualquier objeto donde haya sido depositado el virus (herramientas, utensilios, muebles, ropa) y luego acercar la mano a la nariz, ojos o boca.

Ser mordido por un ratón infectado.

La infección por vía respiratoria ocurre en lugares cerrados y con presencia reciente de ratones, por lo que la transmisión es poco frecuente en lugares abiertos, expuestos al viento y al sol.

¿Cuándo se debe sospechar?

El período de incubación del virus hanta es variable, la persona puede presentar síntomas en un período entre cinco y 45 días, desde que se contagia.

Algunos síntomas son: fiebre alta, dolor de cabeza y del cuerpo. También puede haber molestias gastrointestinales. No son inmediatos y pueden manifestarse incluso seis semanas después de haber estado expuesto al virus.