Gobernación genera planes de preparación en casos de incendios forestales

Preocupado de la situación que se está viviendo en el país, y en particular, para interiorizarse sobre los recursos con los que contamos cómo región, en el caso de que se declare una emergencia como la que se vive en el sur, es que el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya convocó a una reunión que contó con la participación del Ministro de Energía, Diego Pardow, quien fue designado por el Gobierno como enlace con O'Higgins para estos efectos.

La idea es estar preparados ante la ocurrencia de incendios forestales, es por ello, que además participaron de esta instancia el delegado presidencial regional, Fabio López, los directores regionales de Conaf y Senapred (Ex Onemi), Mercedes Jorquera y Marcelo Montesinos, respectivamente, así como el presidente regional de Bomberos, Juan Luis Fabia, al igual que representantes de Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Brigada de Aviación de Ejército, la Fiscalía de Alta Complejidad y de Codelco División El Teniente.

“Hoy nos ha visitado el Ministro de Energía, quien viene de forma preventiva y, es por ello, que nosotros juntamos a todos los actores principales de la región, para contarle cuál es nuestra experiencia, por lo vivido en el año 2017, sobre todo, para darle cuenta de las acciones que se realizaron en esa ocasión y las que podríamos realizar ahora”, detalló el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya.

“Pedirle a la gente no incurrir en acciones que puedan provocar un incendio, ósea no trabajar con galleteras o soldadoras, por ejemplo, y que esta semana no hagan asados, ya que la temperatura, el viento existente y la poca humedad, hace muy factible que haya un siniestro (…) estamos en condiciones muy parecidas a las del año 2017 e incluso más, en relación a la temperatura y el viento, por tanto, el llamado a la comunidad es a que no corramos riesgos”, remarcó la primera autoridad regional.

Por su parte, el Ministro Diego Pardow afirmó que “el día jueves y viernes hay un pronóstico de casi 40 grados para la región, menos de 10% de humedad y vientos que podrían superar los 40 Km/h, todas condiciones bien adversas para el florecimiento de incendios forestales y, en ese sentido, hay que extremar las precauciones y anticipar todas las coordinaciones que sean necesarias para enfrentar estas contingencias, teniendo presente que en este momento el sistema de combate de incendios forestales está muy estresado por lo que está ocurriendo en la zona centro sur del país y, por lo tanto, nuestra labor prioritaria es evitar que nuevos siniestros ocurran en O´Higgins y, en caso de ocurrir, que se mitiguen lo antes posible, de tal manera que no escalen y generen una nueva contingencia”.

En tanto, el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad de O´Higgins, Nicolas Núñez, explicó que “el origen de los siniestros lo podemos clasificar en diferentes categorías y éstas son los incendios negligentes, las quemas ilegales, los intencionales y los de origen eléctricos y, en tal sentido, es importante señalar que el Código Penal y la Ley de Bosques contemplan distintas sanciones para estos delitos, incluso llegando a la sanción de un delito intencional de incendio a la pena de 20 años de presidio perpetuo simple”.

Dada las actuales condiciones y las pronosticadas para los próximos días, es importante recalcar que es de suma importancia extremar las medidas de prevención para evitar así la ocurrencia y propagación de incendios forestales en la región.