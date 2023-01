85 % de avance presenta restauración Iglesia Nuestra Señora de La Merced

Un 85% de avance presentan las obras de restauración de la Iglesia Nuestra Señora de La Merced de Codegua. Así lo constató el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya tras visitar los trabajos de restauración del inmueble, cuya estructura principal sufrió daños producto del terremoto del 27F.

En la ocasión, el jefe regional de O’Higgins estuvo acompañado del alcalde José Flores, del Padre Héctor Durán y del encargado de Patrimonio de la Dirección de Arquitectura del MOP, Orlando Faúndez.

En tal sentido, el Gobernador Pablo Silva Amaya declaró que “esta Iglesia va a cambiar la cara de Codegua. Esta es una de las últimas inversiones en Iglesias y Patrimonio que nos van quedando, y es importante que la podamos culminar de buena forma, porque aquí no solamente se está invirtiendo en Patrimonio, sino que también es inversión en la comunidad. Es una obra maravillosa que permite cambiarle la cara a Codegua”, dijo el Gobernador Pablo silva.

Las obras corresponden a la restauración del templo principal y la casa parroquial, con una superficie de 1.330 m2, junto a un programa arquitectónico que contempla además la recuperación de la plazuela de acceso, obras que llevan un 85% de avance.

El alcalde de Codegua, José Flores, afirmó que “aquí hay una gran inversión es nuestro patrimonio para la comuna. Estamos felices por el avance, esta es una gran obra con un gran trabajo detrás. La comunidad está a la espera. Feliz por los vecinos que ocupan mucho la iglesia. Agradecer al Gobernador Regional”.

Por su parte, el encargado de Patrimonio de la Dirección de Arquitectura del MOP, expresó que la obra tiene un 85 % de avance, con una fecha estimada término constructivo, para el mes de mayo. “Para nosotros es muy importante el patrimonio eclesiástico, y dentro de ello estaría faltando San Nicodemo de Coinco, San francisco de San Fernando y la parroquia de Zúñiga”, comentó Orlando Faúndez.

Finalmente, el Padre Héctor Duran, señaló que “continuamente a los feligreses en misa les voy contando sobre los plazos de entrega. La gente ha esperado 13 años, y esta obra es muy considerada por la gente, no solo a los feligreses si no a la comunidad. Ha sido un trabajo continuo donde se me ha permitido conocer a los trabajadores que han trabajado y es por eso que es importante que en la inauguración los que han hecho posible esta gran obra estén presentes”, finalizó.