Subsecretaria de la Niñez recorrió instalaciones Sala Hepi Crianza “Mar y Tierra” de Paredones

Estas dependencias son parte del Sistema de Protección Integral a la infancia Chile Crece Contigo, y buscan promover y fortalecer una interacción saludable entre, niños, niñas y sus cuidadores principales para el desarrollo de prácticas de crianza respetuosa y parentalidad social positiva, impulsadas por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En la instancia, la Subsecretaria Pizarro compartió con parte de los integrantes de la sala Hepi Crianza “Mar y Tierra”, oportunidad en que reafirmó su compromiso por promover este tipo de iniciativas para la comunidad, además de presenciar una representación teatral del cuento “Caperucita Roja”, a cargo de la facilitadora de la sala, Daniela Guerrero y la cuidadora Neydi Herrera, siendo protagonizada por Isidora, Emilia, Elías, Ema, quienes asisten a este espacio público infantil.

Posteriormente, la autoridad pudo conocer las instalaciones de este nuevo espacio público y dialogar con las presidentas de las juntas de vecinos de la zona, sobre temáticas relevantes como la Crianza respetuosa y vinculación del espacio con la comunidad, donde también logró compartir y conocer de cerca la realidad de cada una de las familias que habitan en las distintas localidades de la comuna de Cardenal Caro.

En relación a esta actividad, la Subsecretaria de la Niñez destacó la relevancia de este tipo de encuentros para fortalecer la vinculación con las familias en etapa de crianza: “Me voy muy contenta, porque no pude estar en la inauguración de este Hepi y me había comprometido con el alcalde (de Paredones) a venir, así que cumplimos con ese compromiso. Este espacio es importante no solamente para los niños, sino también para las madres y padres, porque es una manera de fortalecer las redes”.

Pizarro agregó que “me pareció ver a un par de familias que son extranjeras, y me parece muy bien, porque es un espacio donde la comunidad se encuentra y, obviamente, permite generar relaciones de cariño, de amistad. Es un lugar de encuentro donde de lunes a viernes, se puede encontrar la comunidad y desde ahí ir generando lazos, amistades y cariños, que son tan relevantes hoy día en una sociedad que está tan convulsionada, con tantas problemáticas”.

Por su parte, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Nayadeth Ahumada, señaló que “este es un lugar donde las familias pueden apoyarse en temas relacionados con la crianza respetuosa y donde se busca fortalecer los lazos entre las familias, desde los cuidadores principales que pueden ser tías, madres, padres, abuelas o abuelos. Aquí se apunta a apoyar este proceso de aprendizaje, con material educativo e información relevante para mejorar la crianza. Para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric es fundamental llegar a todos los territorios, conocer las necesidades de las distintas localidades y a partir de ello, construir un Chile más justo”.

Sobre esta jornada, el alcalde Paredones, Antonio Carvacho, comentó que “estamos muy contentos porque tuvimos la presencia de la Subsecretaria de la Niñez junto con nuestra Seremi de Desarrollo Social y Familia, y es la oportunidad de agradecer todo el apoyo que nos dan. Como Municipalidad, necesitamos el apoyo de organismos del nivel central, y lo hemos tenido con la habilitación de esta Sala Hepi Crianza. Invitamos a los vecinos a que traigan sus hijos para acá”.

A la actividad, asistieron la Subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro; la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Nayadeth Ahumada; el Delegado Provincial de Cardenal Caro, Carlos Cisterna; el alcalde de Paredones, Antonio Carvacho, el diputado Cosme Mellado, dirigentes vecinales y usuarios de la sala Hepi Crianza.

Inauguración Expo Fosis Bucalemu

Durante la mañana, la Subsecretaria Pizarro inició su recorrido por la Región de O’Higgins, visitando la Expo Fosis Bucalemu, en compañía de la Seremi Nayadeth Ahumada; el director regional de Fosis, David Mella Banda y autoridades regionales, oportunidad en que encabezó la inauguración de esta exposición que tuvo lugar los días 14 y 15 de enero, en el anfiteatro de esta localidad costera de la provincia de Cardenal Caro.

Al respecto, la Subsecretaria Pizarro remarcó la realización de esta feria que congregó a 32 expositores y expositoras de distintos rubros productivos. “Me pareció muy interesante, porque es una forma de acercar a la comunidad con todo lo que se está haciendo, desde el punto de vista de las artesanías, la alimentación, las plantas, los tejidos. Fue muy agradable estar ahí y compartir con los emprendedores y emprendedoras”.