Participantes de proyecto Fondart exponen sus creaciones en Museo Casa Lircunlauta

El taller estuvo conformado por 10 personas mayores, 8 de ellas pertenecientes al Club de Adulto Mayor Años Plateados, quienes a través de 10 sesiones exploraron con los recursos artísticos desde un enfoque arteterapéutico, brindando un espacio a la memoria, a sus historias y recuerdos que las y los acompañan.

En la muestra final se encuentran exhibidas dos obras de cada participante, quienes exploraron la técnica de la acuarela y el coloreado de fotografías en blanco y negro, como forma de traer al presente el recuerdo escogido.

Además de los y las participantes del taller, quienes estuvieron presentes en el evento estaba el representante del Club de Adulto Mayor Años Plateados, Manuel Olivares y el coordinador del Museo Lircunlauta, Fernando Vásquez, más la compañía de familiares, amigos y personas de la ciudad.

A su vez, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Flor Ilic, no pudo acompañarles ese día, pero dedicó las siguientes palabras:

“Quisiera saludar y felicitar el día de hoy a quienes han sido parte del proyecto Fondart Regional 2022 Conectando la memoria del adulto mayor desde recursos de la fototerapia y la arteterapia" especialmente a su artista y gestora Deborah Muñoz y a cada alumna y alumno que fue parte de este proceso creativo. También saludar a quienes hoy están presentes en la inauguración de esta exposición. Por motivos ajenos a mi voluntad no puedo estar presente el día de hoy, pero les dejo todo mi cariño y admiración. Atreverse a entrar en los caminos creativos para explorar nuestra propia identidad, historia, relatos de vida a través del arte, nos lleva a encontrarnos con sorprendentes resultados, no sólo estéticos, también íntimos encuentros con nosotros mismos. Las artes tienen esa mágica fusión de expresión e intimidad que hace de cada obra una experiencia única tanto para quien la crea como para quien la observa. Les felicito y espero que este sea el primer paso para seguir creando, porque hoy constatamos que no hay edad para expresar quienes somos y el arte puede reflejar la experiencia de toda una vida. Les dejo un abrazo afectuoso.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 20 de enero en el Museo Casa Lircunlauta de la comuna de San Fernando.