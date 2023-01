Afasia: Dos nuevas posibilidades de recuperación

Quizás esto sucede porque en general las soluciones a la problemática se concentran principalmente desde la comunicación verbal.

Lo que la comunicación no verbal o sin palabras, de la cual se basa el Modelo Benenzon de Musicoterapia Profesional ofrece, produce en las personas un ímpetu de querer manifestarse, ganas de querer comunicar no necesariamente teniendo que hablar, ya que, al cerrar la boca, en ese instante se produce algo mágico, los pacientes comienzan a descubrir lentamente que existe un sin fin de maneras de comunicación que no pasan por un idioma o por la emisión de la voz necesariamente.

El 90 % de la comunicación del ser humano es no verbal, y el 10 % restante son el mundo de las palabras. De este 10 % del no verbal, nosotros captamos el 30 % del mensaje del otro aproximadamente, Pero ¿qué pasa con el otro 90% de comunicación sin palabras; gestos mirados, ritmos, movimiento, olores, canticos, colores, texturas y un largo etc. que te impulsan a la comunicación y que muchas veces no lo vemos porque solo nos concentramos en la palabra?

En ese sentido la Terapia o Modelo Benenzon, se basa en ese 90 % de la comunicación más menos dejada de lado y que pone en realce esta gran apertura y posibilidades de comunicación entre las personas que vivimos más en el mundo comunicacional de las palabras que en el de lo gestual-corporal.

Por otro lado, no debemos olvidarnos que desde el mundo de la Pedagogía en Educación Musical, la gama de posibilidades de recuperación aumenta aún más, ya que se puede utilizar la palabra cantada para desarrollar aspectos del habla en las personas, como ha quedado demostrado por el método de Canto-terapéutico aplicado a la Afasia, donde existe un aumento considerable de posibilidades de recuperación de manera más rápida y armónica de un paciente.

Si nos detenemos en este punto de la palabra cantada, este ejercicio ayuda de manera considerable a las personas, ya que el cantar o emitir de manera consiente, más una buena técnica de respiración, es que el hemisferio izquierdo del cerebro comience a transferir información al centro de Broca y el área de Wernicke (donde se encuentra el centro del habla) y producir la regeneración de neuronas encargadas de esa función para recuperarla.

Esta técnica de la palabra cantada, es de carácter terapéutico y no persigue como objetivo esencial que el paciente aprenda a cantar de manera profesional o algo así, sino que es la estimulación de las áreas del cerebro antes mencionadas en lo que está centrada esta metodología. Además, existen estudios que avalan que cuando una persona está haciendo música unido con la estimulación emocional que produce, el cerebro está trabajando de manera armónica, sincrónica y con ambos hemisferios cerebrales funcionando al mismo tiempo y de manera equilibrada como ningún otro tipo de ejercicio psicomotriz e intelectual. Por lo mismo, debemos decir que el Canto Terapéutico también es una manera efectiva que da resultados plausibles en las personas para mejorar aspectos de la Afasia y en algunos casos, recuperarlos totalmente de la misma.

Finalizamos diciendo y resaltando que la comunicación sin palabras en conjunto con el Canto Terapéutico, te invita a unir ese 90% con el otro 10% de la comunicación total para producir efectos positivos en las personas, o sea, comunicarse más, de manera efectiva y recuperar el habla paso a paso y así obtener otras herramientas para combatir la Afasia y con esto contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Freddy Farías Madriaza

Profesor en Educación Musical

Máster en Musicoterapia

