Taller de Canto Terapéutico y Emisión de la Voz

Como Profesor de Ed. Musical y el descubrimiento personal y profesional del canto, me hizo pensar que este, claramente no era solo un elemento artístico y estético que perseguía la belleza y la sublimación del ser humano a través de imágenes mentales, de sonidos y del uso del cuerpo y la voz para crearlo; sino que me di cuenta que también el canto y la expresión de nuestra voz, son una herramienta terapéutica.