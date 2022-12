Servicio Salud llama a ponerse al día con esquema de vacunación

Desde el año 1978 existe en nuestro país el denominado Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), permitiendo la disminución de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles, contribuyendo a la disminución de la mortalidad infantil.

“El Programa Nacional de Inmunizaciones posee un enfoque integral y tiene como objetivo prevenir morbilidad, discapacidad y muertes secundarias a enfermedades inmunoprevenibles, a lo largo de todo el ciclo vital. Uno de los ámbitos más relevantes de este esquema tiene que ver con la asistencia de las personas para recibir esta inoculación. Es cierto que la pandemia trajo consigo una disminución de las coberturas y es por esta razón que estamos haciendo un llamado a la comunidad, para todos quienes tengan algún retraso en el esquema de vacunación, asistan a los centro de salud”, indicó el director (s) del Servicio de Salud O’Higgins (SSO), Jaime Gutiérrez.

Respecto a ello, la asesora del Programa Nacional de Inmunización de la Dirección de Atención Primaria del SSO, Viznia Gutiérrez Vargas, enfatizó que “El PNI abarca gran población, desde el recién nacido hasta el adulto mayor, nuestras coberturas bajaron producto de la pandemia, por tanto las que queremos incrementar son las siguientes y que corresponden al esquema de vacunación son: Sarampión, Rubéola, Parotiditis que se administra a los 12 meses, junto a Meningococica y Neumococica y la administración de hexavalente que corresponde a los 2, 4, 6 meses y el refuerzo a los 18 meses la cual previene el contagio de Tos Convulsiva, hepatitis B, influenza tipo B, Difteria, Tétanos y antipoliomelitis. La invitación es a que si tienen dudas con respecto al esquema puedan asistir al vacunatorio más cercano y podemos colocar las vacunas atrasadas”.

Con respecto a los adultos mayores, la enfermera informó que “Con este grupo objetivo nos está sucediendo que no están acostumbrados a colocarse más de una vacuna. Hoy estamos vacunando tercera, cuarta dosis contra covid en su gran magnitud, influenza para aquellos que no se lo han puesto. Además, para todos aquellos que cumplen 65 años debe administrarse la vacuna neumocósica 23 bivalente. Es decir, un usuario de más de 65 años debiera administrarse tres vacunas, que para nosotros no es inusual. Los adultos mayores no están muy acostumbrados a la colocación de vacunas simultáneas y no vuelven a los recintos, lo que tiene como consecuencia una alta incidencia por hospitalizaciones por neumonía, influenza y los peak de covid que han sobresalido últimamente. Instamos también a nuestros adultos mayores a estar al día en el esquema de vacunación, para prevenir la gravedad de estas enfermedades”, culminó.