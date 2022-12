Inauguran primer Centro de Atención Reparatoria Integral de O´Higgins

El Gobernador Regional Pablo Silva Amaya, junto a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscila Carrasco, encabezaron la inauguración del nuevo Centro de Atención Reparatoria Integral en Violencias contra las Mujeres de Rancagua, financiado por el Gobierno Regional, y en el que se le brindará acogida y acompañamiento a mujeres mayores de 18 años que viven o hayan vivido violencia, a través de intervenciones psicoterapéuticas, además de otorgar orientación, asesoría y representación jurídica.

Al respecto, la primera autoridad de la región precisó que “esta es una inversión cuantiosa, pero quisiéramos que no existiera. Esto es parte de lo que estamos haciendo junto al Consejo Regional, con nuestros consejeros regionales, de preocuparnos del tema de la Mujer y no solo hoy, sino que todos los días del año y, reflejo de esto, es que tenemos muchos programas que están dirigidos especialmente a las mujeres”.

A la vez, el gobernador regional Pablo Silva Amaya afirmó que “nosotros no reemplazamos al Estado, pero somos un complemento de éste, por lo tanto, cualquier cosa que podamos hacer adicionalmente, nos pone muy contentos, aunque ojalá no lo hiciéramos, porque esta es una lacra que debiéramos erradicar, más aún cuando somos una de las regiones que lamentablemente lideramos las cifras de violencia y femicidios, lo que es algo que no nos gusta”.

Por su parte, la directora nacional del SernamEG, Priscila Carrasco, detalló que “este pretende ser un espacio de acogida, de acompañamiento y escucha para aquellas mujeres que son sobrevivientes de violencia y requieren una intervención integral, por ello, es que la diferencia de este centro es que cuenta con trabajadores sociales, psicólogos, abogados y psiquiatras, para abordar temas de salud mental, lo que se requiere para procesos de atención reparatoria”.

“Este es el único centro que hay en la región de O´Higgins con estas características y es el octavo que abre sus puertas a nivel país (…) aquí hay una inversión del Gobierno Regional, de hecho varias consejeras regionales están presentes y han participado de este proceso y, la verdad, es que este es el ejemplo de aunar esfuerzos para entregar el mejor servicio a las mujeres y a la comunidad y, por cierto, la municipalidad también juega un rol muy relevante. Todas y todos tenemos que sumar nuestras voluntades, así como presupuestos, para llegar a más mujeres”, agregó la representante de Gobierno.

En tanto, la consejera regional Tamara Monroy, presidenta de la comisión de Mujer y Equidad de Género del Consejo Regional (CORE), aseguró que “es necesario que todos nos involucremos y, por eso, es tan relevante que hoy día hayamos visto a diferentes actores, no solamente al Gobierno Regional, sino que también al SernamEG y a las policías involucradas, al igual que a nuestras vecinas y vecinos. Este es un problema que tenemos a nivel de sociedad y es muy importante que lo abordemos de esta manera, para poder ir acortando estos índices, que son paupérrimos en la región”.

Precisar que el Gobierno Regional destinó más de 547 millones de pesos para los tres primeros años de funcionamiento de este centro, dispositivo a través del cual se busca contribuir a disminuir y desnaturalizar la violencia grave contra las mujeres, otorgando desde un enfoque de género, atención reparatoria integral frente al daño causado, así como la articulación de redes que permitan generar una respuesta oportuna.