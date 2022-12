Equipos de Salud reciben herramientas para brindar atención integral a familias que han vivido un duelo invisibilizado

La dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud O´Higgins (SSO), específicamente el subdepartamento Salud de la Mujer, desarrolló la actividad denominada "Ley Dominga, un duelo invisibilizado", jornada realizada vía telemática y que contó con la participación de la fundación Amparos y de los propios equipos de salud que compartieron sus experiencias con la Red Asistencial.

Sobre la jornada, la matrona y asesora del subdepartamento de Salud de la Mujer del SSO, Carolina Acevedo, relevó que “esta actividad la organizamos en conjunto con los equipos de la red, en especial con las duplas psicosociales de los hospitales cabecera de microárea, con la finalidad de sensibilizar sobre la Ley Dominga y lo que significa para las familias sufrir una pérdida perinatal o gestacional. En una primera etapa, hemos avanzado en la difusión y bajada técnica sobre esta Ley a los equipos, y en la actualidad, se está trabajando en la elaboración de protocolos locales, para seguir los lineamientos que nos dicta la norma técnica para la etapa de implementación. Dentro de este marco se desarrolla esta jornada de sensibilización, para todos los equipos de la red de salud, tanto públicos como privados”.

Para la matrona y asesora subdepartamento Salud de la Mujer, Rosa Zacconi, esta actividad tiene que ver con “iniciar un nuevo proceso de sensibilización en toda la red. El tema del duelo o de entender el dolor del otro no es tan fácil, la empatía no es sencilla, trae consigo una historia de vida. Tiene que existir un cambio cultural, para eso existen protocolos y tenemos hospitales avanzando en la materia. Sin embargo, esta ley no trae recursos asociados, entonces han debido adoptar sus condiciones para ir de acuerdo a la norma técnica. Nosotros como Servicio de Salud velamos por su cumplimiento más allá de la norma técnica, supervisar y acompañar a los equipos. Este es el inicio de un camino, avanzar para que las familias puedan tener un duelo más empático en nuestros recintos de salud y que muchas veces es invisibilizado”, culminó.