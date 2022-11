Diputado Eduardo Cornejo solicita que licencias se renueven automáticamente por tres años si conductor no ha cometido infracciones graves

Ante la excesiva cantidad de licencias de conducir que se encuentran vencidas, y la alta demanda que existe en las solicitudes para renovar el documento, donde algunos municipios están entregando horas de atención para incluso cinco o seis meses después, el diputado por la Región de O’Higgins, Eduardo Cornejo (UDI), presentó un proyecto de ley para renovar automáticamente los permisos cuando el conductor haya tenido un buen comportamiento.

Al respecto, el parlamentario gremialista explicó que la iniciativa busca extender por tres años -desde su fecha de vencimiento- las licencias de conducir tipo B y C, para todos los que no hayan cometido ninguna infracción grave o gravísima durante los seis años de vigencia del documento, permitiendo no sólo premiar a los conductores que hayan tenido un buen comportamiento durante el último tiempo, sino que también descongestionar los departamentos de tránsito en el país.

“Hemos decidido presentar este proyecto de ley como un voto de confianza con todas las personas que durante los seis años de vigencia de su licencia tuvieron una conducta intachable. Cuando tenemos a conductores que no presentan un riesgo comprobado a la población, creemos necesario premiarlos y así no seguir generando una burocracia innecesaria en los municipios”, manifestó el diputado UDI, quien aseguró que en los próximos días solicitará que la iniciativa comience a discutirse con máxima urgencia en la comisión de Obras Públicas y Transportes.

Lo anterior, explicó Cornejo, puesto que la renovación automática de las licencias por motivo de la pandemia vence a fines de este año, por lo tanto a contar de enero de 2023 dejarán de estar vigentes todos los documentos registrados en esa fecha, sin que existan horas disponibles en la mayoría de las comunas del país para renovar el permiso.

“Todas las personas cuyas licencias vencieron en enero de 2020, 2021 o 2022, y no las han renovado, van a estar vencidas el día que aparece registrado en el documento. Y así va a ocurrir con las que vencen en febrero, marzo, abril y sucesivamente. El problema es que si uno solicita una hora en esta fecha, lo más probable es que la otorguen para cinco o seis meses después, por lo tanto a contar de 2023 nos vamos a encontrar con un número indeterminado de conductores que tendrán vencidas sus licencias, pero que no podrán renovarlas de forma inmediata”, advirtió el diputado UDI.

Por lo mismo, el representante del Distrito 16 insistió en que “nos parece absolutamente razonable que exista una renovación automática del documento para quienes hayan tenido un comportamiento ejemplar durante la vigencia de su licencia”, agregando que “quienes accedan a la renovación, pero cometan algún tipo de infracción durante esos tres años, van a perder de forma inmediata el beneficio y tendrán que renovar el documento como normalmente se hace”.