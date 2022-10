Hospital de Lolol capacita en detección temprana de niños con TEA

Los trastornos del espectro autista (TEA) son manifestaciones del ser humano que causan problemas en la interacción social y comunicacional, pese a ser una condición identificada desde hace un tiempo, todavía no es ampliamente conocida por la sociedad, derivando en situaciones desconocidas y a veces difíciles de manejar de parte de los familiares cercanos. Es por esto que, desde el programa Chile Crece Contigo, surgió la necesidad de capacitar sobre estos trastornos, una muestra de esto ocurre en el Hospital de Lolol, específicamente de parte de la terapeuta ocupacional, Danitza Duarte, quien se ha especializado en el tema, impartiendo charlas a centros de salud y educacionales de su comuna y zonas aledañas.

La profesional nos comenta que esto comenzó “como una necesidad que se visualizó a nivel de atención primaria y a nivel educacional, ya que es un diagnóstico que está muy presente actualmente y del que no se conoce mucho. Entonces por eso se realizaron estas charlas que son bien simples, bien cercanas, para que sean entendibles por todos y donde entrego varias estrategias para su intervención”.

Es por medio de estas capacitaciones que Danitza logra entregar herramientas, “como por ejemplo, para que en el control sano o en el control con la nutricionista, se facilite el control y este sea exitoso, para ellas como profesionales y para el niño. Que no tome rechazo con el área de la salud, que pasa mucho. Primero para concientizar y segundo para entregar estrategias útiles a la hora del quehacer profesional”.

“Fue una buena práctica tan bien vista, que lo solicitaron de otros Chile Crece de acá de la región, así fue como fuimos a Peralillo y tenemos agendadas fechas en Chépica, Marchigüe y en Palmilla. Además una en Nancagua, la cuál será abierta a todo público, pero principalmente se está capacitando a profesionales de la salud, que pertenecen al Chile Crece Contigo y a colegios que pertenecen a los programas de integración escolar y educadores diferenciales, psicólogos, y fonoaudiólogos pertenecientes al área municipal”, complementó la terapeuta.

Señales de alerta

La integrante del equipo de Salud Mental del centro de salud explica que “hay que entender que esto viene más allá de un nivel neurológico, es importante concientizar el por qué algunos niños presentan algunas conductas específicas. Una vez que uno concientiza, debe aprender a intervenir o cómo reaccionar para que tengan mayores herramientas cuando se enfrenten con estos chicos, porque en el trastorno del espectro autista tenemos ciertas características bien marcadas que no en todos ellos se presentan de la misma manera”.

Al ser consultada sobre cómo identificar a niños que tengan TEA, la profesional argumenta que “algunas señales de alerta se dan desde muy pequeños, desde el año y medio yo puedo ver cosas, una de las principales sintomatologías es retraso en la adquisición de habilidades, niños que hablaban o que ya estaban dejando el pañal y de un día para otro dejan de hacerlo, eso es una bandera roja en que yo advierto de que algo pasa. Niños que no generan contacto visual con sus padres o con pares, niños que no están interesados en jugar con otros niños, que prefieren hacer un juego más solitario. Inflexibilidad ante las transiciones, por ejemplo que no le puedo colocar ropas de cualquier color o de cualquier textura”.

“Tenemos algunos problemas sensoriales con las comidas, rechazando ciertas texturas o ciertas temperaturas, rechazo a cortarse el pelo, a cortarse las uñas. Toda esta sintomatología debe ser bien marcada, porque a todos los niños en general no les gusta cortarse el pelo ni las uñas, debe ser en mayor intensidad que los niños de su edad. Tenemos además retraso en el lenguaje y sobre todo, la mayor bandera roja, es el interés por comunicarse con otros niños o con los mismos adultos”, detalla la terapeuta ocupacional.

Es importante que los padres o familiares estén atentos, ya que en caso de identificar una de estas señales, el llamado de la funcionaria es “hablarlo con la enfermera cuando me toque control sano, cuando vaya con el médico, hacer la mención de que siento que algo no está bien y pedir una evaluación. Si la enfermera no lo detecta, como familia debemos comentarles nuestras inquietudes”.

En el ámbito personal Danitza valora que ha sido “súper enriquecedor poder ayudar a la comunidad, poder hacer esto visible. Siempre me ha interesado la temática, por lo que he estudiado mucho para tener un buen ojo clínico y poder ayudar a las familias. Me gusta ser un aporte para la comunidad, espero seguir haciéndolo y espero que más gente y más profesionales se sigan interesando, porque no es algo nuevo, la diferencia es que ahora más profesionales se han capacitado y han logrado detectar mayor cantidad de casos que antes pasaban desapercibidos o pasaban por otros diagnósticos”.

Finalmente la especialista en temáticas de espectro autista, hace un llamado “a tomar conciencia, a informarse, a no creer todo lo que vemos en las redes sociales, sino que, si yo tengo una duda, preguntar a los profesionales de salud o de la educación y que también ellos sean capaces de derivar, cuando ellos no sepan dar una respuesta”.