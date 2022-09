Dos nuevas empresas recibieron certificación del sello 40 horas en Rengo

Hasta la comuna de Rengo se trasladó la seremi del Trabajo y Previsión Social, Doris Rodríguez, quien junto al Delegado Presidencial Regional, Fabio López, hicieron entrega del reconocimiento de certificación del sello 40 horas a las empresas Instaluz e Inversiones ALPS con su local Hey Churros.

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Doris Rodríguez, señaló que “Para el gobierno del Presidente Gabriel Boric estas empresas son un claro ejemplo y un incentivo a que muchas otras adopten esta política que da cuenta de que es posible y que es necesario compatibilizar la calidad de vida, mejores relaciones laborales, y con eso aumentar la productividad. Y que con todo ello queremos construir una mejor sociedad”.

Las empresas que recibieron el sello 40 horas debían cumplir con requisitos como tener contratado, conforme a la normativa del Código del Trabajo, a lo menos al 80% de los trabajadores y trabajadoras con una jornada ordinaria que no supere las 40 horas y que no sea menor a 30 horas semanales; no haber sido condenada por vulneración a los derechos fundamentales; y estar al día en el pago de las obligaciones previsionales de sus trabajadoras y trabajadores.

Sergio Duarte, dueño de la empresa Instaluz, señaló que “Este es el primer reconocimiento que hemos recibido en los 40 años que llevamos como empresa, y que coincide con las 40 horas laborales. Es bonito porque hemos armado un muy buen equipo de trabajo, todos comprometidos. Conversamos y mis colaboradores están más contentos, llegan más temprano a sus casas para estar con sus familias. Si este es un beneficio para todas y todos”.

El Delegado Presidencial Regional, Fabio López, indicó que “Me siento muy contento, ya que como rengüino me siento muy feliz y orgulloso que se pueda mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Me sumo a las palabras del presidente Gabriel Boric el día que hizo el lanzamiento del proyecto de ley con las indicaciones, en el sentido de cuánto vale el tiempo libre, o cuánto vale poder leer un cuento a los hijos por la noche, cuánto vale cuidar a las mascotas. Esta comprobado que la productividad de la empresa va a mejorar. Por lo tanto, estoy seguro de que se puede. Sobre todo, porque el compromiso de los trabajadores está y eso va a seguir estando”.

Posteriormente, se realizó la entrega en el local Hey Churros de la empresa Inversiones ALPS, donde la seremi del Trabajo manifestó que “Ustedes se han anticipado, están dando el ejemplo, y están marcando una ruta. Y a los empleadores de estas empresas, que seguramente algunos de ellos lo hicieron de mutuo propio, han constituido la vanguardia y eso es la vanguardia del buen vivir. Las primeras cinco empresas en la región de O’Higgins son la prueba viviente: más calidad de vida, más compromiso, por cierto, trabajar más alegre, y avanzar hacia el bienestar emocional, como personas y como sociedad. Los felicitamos por esta decisión que, además, da cuenta de que, en distintos rubros y en empresas de distinto tamaño, cuando existe la voluntad de poner al centro a las personas, se puede. Con gradualidad y con responsabilidad se toman las medidas necesarias para hacer esta sana convivencia, que nos produce a todas y todos un buen vivir”, finalizó la seremi Doris Rodríguez.