Delegación Presidencial Colchagua celebró día del funcionario Gobierno Interior

Con la interpretación del himno nacional por la banda instrumental del Regimiento 19 Colchagua en el frontis del edificio institucional ubicado en calle Olegario Lazo 602 de San Fernando, el pasado viernes se dio inicio a la conmemoración del día del funcionario de Gobierno Interior.

La ceremonia, que se celebra cada 20 de agosto y que data de los inicios de la República cuando en 1818 se dicta la creación del ministerio de Gobierno, reconoce el trabajo que realizan los funcionarios públicos en favor de la comunidad, siendo el brazo operativo en el territorio del Presidente de la República.

En los 204 años de funcionamiento y tras diversos cambios de nombre hasta el actual, como ministerio del Interior y Seguridad Pública, el servicio tiene la función de desplegar en los territorios, a través de sus Delegaciones Presidenciales, la representación de la máxima autoridad de la nación, encargándose la súper vigilancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa existentes, que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio.

La actividad, liderada por la Delegada Presidencial (DPP) de Colchagua Marta Pizarro Inzunza, contó con la participación del Prefecto de Carabineros de Colchagua Coronel Eduardo Palma, el Jefe de la Prefectura de Colchagua de la Policía de Investigaciones, Prefecto Sergio Torres, el Comandante del Regimiento 19 de Colchagua, Coronel José Bustamante, los concejales sanfernandinos Marta Cádiz, Robert Arias y Carlos Guzmán, además de los funcionarios de la Delegación Presidencial Provincial de Colchagua del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Luego del acto, se realizó un desayuno, en el cual las diversas instituciones participantes entregaron un reconocimiento a la institución. Además, la DPP Marta Pizarro, entregó un reconocimiento por los 35 años de servicio en la institución al funcionario Guillermo Marín, quien a fin de año dejará la Delegación Presidencial para acogerse a jubilación.

“Quiero destacar el compromiso de don Guillermo Marín Escobar, quien lleva 35 años en la institución y es además un destacado dirigente gremial por más de 30 años y actual vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Servicio de Gobierno Interior, quien este año, pondrá fin a su carrera funcionaria debido a su jubilación. Sin embargo, me es pertinente reconocer su magna trayectoria”, manifestó la Delegada Presidencial en su discurso.

Asimismo, entregó un mensaje al resto de los funcionarios, detallando que “Si bien es cierto que han transcurrido un poco más de cinco meses desde que esta Delegada asumió el nombramiento por parte del Presidente de la República, no puedo sino más que agradecer enormemente el compromiso y dedicación que todos y cada uno de ustedes han desarrollado día a día en el cometido de sus funciones, su enorme vocación de servicio público y su compromiso hacia toda la comunidad, trae como consecuencia no solo resolver necesidades sociales que aquejan a nuestros vecinos y vecinas, sino que también, promover uno de los sellos fundamentales de este Gobierno, que es ser un Estado presente, cercano la ciudadanía, descentralizado y que ésta lo pueda percibir. Y ustedes acá, en este punto, cumplen un rol protagónico ya que, sin su compromiso, esto no sería posible”, manifestó Pizarro Inzunza.