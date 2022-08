Comité Comunal de Salud de Rengo desarrolla encuentro con jóvenes

El Comité Comunal de Salud, organismo que agrupa a los Consejos de Desarrollo del Hospital de Rengo y los CESFAM Rienzi Valencia, Oriente y de Rosario, organizó en conjunto con los referentes de participación de cada establecimiento de salud una actividad denominada "Encuentro de jóvenes para sensibilización en temas de salud", con el objeto de conocer las inquietudes de 35 alumnos de tercero medio y también que ellos conocieran los distintos dispositivos de salud de su comuna. Instancia donde expuso una profesional y una estudiante en práctica de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil y Adulto del Hospital Ricardo Valenzuela Sáez y el equipo de matronas del CESFAM Rienzi Valencia.

Al respecto, el director (s) del Hospital de Rengo, Dr. Enrique Moraga Fernández indicó que "agradecemos al Liceo Luis Urbina Flores, por permitirnos entablar conversaciones y escuchar a los jóvenes, quienes son usuarios de los distintos establecimientos de salud de la comuna, con el fin de conocer sus dudas y sentimientos sobre la salud y a la vez, que conozcan el funcionamiento de los distintos dispositivos. Para nosotros es una gran oportunidad de acercarnos a ellos, por lo que, felicito al Comité Comunal de Salud donde nuestro querido Consejo de Desarrollo y nuestra referente de participación son parte y también a las expositoras de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil y Adulto de nuestro establecimiento".

Por su parte, la encargada de Participación del Hospital de Rengo, la Asistente Social Margarita Correa explicó que " la jornada con jóvenes, lo organizó el Comité Comunal de Salud en conjunto con los referentes de Participación de los CESFAM y del hospital, donde participaron los terceros medios en el Liceo Luis Urbina Flores y se seleccionaron 35 alumnos, con el objeto de poder interiorizarnos de las necesidades y requerimientos que tengan respecto a la salud, pero también sensibilizarlos en el tema, para que puedan participar y tener una llegada al hospital y a los CESFAM, siendo recintos cercanos y amigables para ellos".

La expositora, la Terapeuta Ocupacional de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil y Adultos del Hospital de Rengo, Camila Osorio señaló que "este encuentro juvenil, fue una una charla donde hablamos sobre los tipos de vínculo y de apego, cómo interactúo con el otro, por lo que fue una instancia muy enriquecedora, porque los chicos participaron en todo momento y respondieron sus dudas, ya que estamos en una edad compleja que es la adolescencia, por lo que me voy contenta con la experiencia".

Por su parte, la Matrona del CESFAM Rienzi Valencia, Evelyn Banda manifestó que "le presentamos a los jóvenes los métodos anticonceptivos y la disponibilidad que tenemos en el CESFAM, también las distintas infecciones de transmisión sexual para educarlos y también para que sepan que pueden acudir a nuestro establecimiento, ante dudas o para atenderlos".

Finalmente, la estudiante Martina Manríquez de Rengo, que cursa tercero medio se mostró contenta con la instancia diciendo que "me pareció bastante interesante el encuentro, ya que nos enseñaron sobre los vínculos e identificar a la gente con la cual me relaciono y para mi felicidad me identifiqué con el vínculo seguro".