Alcances del copago cero en la salud pública en tramos C y D de Fonasa

De visita en la Región de O’Higgins, el subsecretario de Salud Pública, Dr. Cristóbal Cuadrado, junto con el Senador Dr. Juan Luis Castro; la Seremi de Salud, Dra. Carolina Torres; y el director de Atención Primaria del Servicio de Salud, Gonzalo Rodríguez, llegaron hasta la sede vecinal de la Población 25 de Febrero en Rancagua, donde participaron de un conversatorio con residentes del sector.

En la instancia, se detallaron los avances respecto de la reforma para la Salud Universal, y fueron abordadas las dudas e inquietudes de los vecinos respecto a los alcances del Copago Cero en la red de salud pública, para tramos C y D, anunciado por el presidente de la República Gabriel Boric.

“Hoy me reuní con vecinos de Rancagua que son usuarios de Fonasa, para dialogar sobre esta medida y para contarles cómo pueden beneficiarse. La idea es que ellos puedan bajar la información a sus territorios, a sus familias, amigos y comunidades”, destacó el subsecretario.

“Este es un anuncio histórico, que demuestra que seguimos construyendo un mejor Chile para todas y todos. No queremos que nadie más tenga que hacer un bingo por su salud, porque la entendemos como un derecho y es nuestro deber garantizarlo”, puntualizó el Dr. Cuadrado.

Cabe destacar además el trabajo realizado en este encuentro vecinal por funcionarios y funcionarias del Cesfam 3, liderado por la división Salud de la Cormun a cargo de Sandra Valenzuela, y la directora de dicho establecimiento de salud, Isabel Ramírez.

Esta visita da el puntapié inicial a otros diálogos vecinales que sostendrá la autoridad en otras comunas del país.

Por su parte, la seremi de Salud, Dra. Carolina Torres Pinto, precisó que en O’Higgins “El Copago Cero, beneficia a más de doscientas treinta mil personas que corresponden al tramo C y D de Fonasa”.

La Dra. Torres continuó diciendo que el esfuerzo ministerial apunta a humanizar la Salud, “El mandato del presidente Boric va en la línea de estar conversando con las personas y poder contarles el porqué es buena esta medida. Y es que ella permite diferenciarnos y mostrar que no da lo mismo el modelo: un modelo colaborativo y solidario no es lo mismo que un modelo individualista como el que hemos tenido hasta la fecha”.

“Esperamos que las personas puedan ir valorizando que los compromisos del presidente Boric, a través de ambas subsecretarías y del Ministerio de Salud, se van cumpliendo”, dijo la titular regional de la cartera sanitaria.

Finalmente, el presidente del Consejo de Salud del Cesfam 3, Sergio Shipley, calificó la visita del subsecretario como “Muy importante, porque se está cumpliendo con uno de los puntos que manifestó relevantes cuando asumió: que la salud sería prioritaria”.

Además, vemos que se está trabajando a escala humana dijo Shipley, detallando que “Hay gente que no se puede medicinar porque tiene que pagar y no tiene los recursos”, por lo tanto, con estas medidas, se está poniendo el foco en que “El centro de atención debe estar en las personas y no solo en la billetera”.

La estrategia de Salud y el Copago Cero es un avance hacia la gratuidad universal, creo “Que el Estado se ha puesto las botas y los guantes largos para solucionar este problema”, dijo para cerrar el directivo del Consejo de Salud, Sergio Shipley.