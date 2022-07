Obra teatral se exhibirá online junto a la Municipalidad de Rengo

Escrita y dirigida por el actor Sebastián Ayala -protagonista de la serie El Reemplazante-, “El fuego que llevamos dentro” es una obra teatral que busca rescatar la memoria de Nicole Saavedra Bahamones, joven lesbiana que fue secuestrada, violada, torturada y asesinada en Limache el 2016.

“El fuego que llevamos dentro” es una pieza audiovisual de tres capítulos que cruza el lenguaje del teatro con el cine promoviendo el cuidado de los derechos humanos y el respeto y valoración de la diversidad sexual y de género.

La obra se exhibirá de forma online y gratuita (previa inscripción), el viernes 22 de julio a través de Vimeo y estará disponible hasta el domingo 24 para ser vista. Además, contará con la opción de intérprete en lengua de señas chilena, subtítulos en español e inglés.

Y el sábado 23 a las 20.00 horas, se realizará el conversatorio "Espacios seguros para la comunidad LGBTIQ+: Experiencias desde Rengo", el cual se transmitirá en vivo por el Fanpage de Rengo Creativo: @rengocreativo.

Una gira que cruza las fronteras

A la fecha, la obra se ha exhibido online en casi todas las regiones del país, incluso fuera de Chile, Alemania, España, EE.UU., México, Venezuela, Argentina, Perú, entre otros. Y el 2 de julio se presentó de forma presencial en El Melón, ciudad de origen de Nicole.

Al respecto, Sebastián Ayala expresó: “Con la proyección de la obra, creo que las personas se logran ver reflejadas y escuchadas de alguna manera. Y sienten también que todo el trabajo que se ha hecho viene de un lugar de respeto y de cariño. Y eso es súper emocionante, saber que las personas agradecen la obra, agradecen que no haya sido realizada desde el morbo y que no se grafique la violencia. Y que se queden con la sensación de que es un trabajo que pone en primer lugar a la persona que está detrás de la historia y no a la víctima. Por lo tanto, es un trabajo que lo sienten con mucha dignidad y mucho cariño”.

Después de la fecha en Rengo, quedan solamente una sola función para finalizar la gira nacional de “El fuego que llevamos dentro”, la cual se realizará junto al TMO de Ovalle el 30 de julio del presente año.

¿Cómo ver la obra?

Inscríbete acá para esta fecha o para cualquiera de la gira nacional: https://forms.gle/cbeo3Fwuas9mnTjB7 El día de la función recibirás un correo con el link de Vimeo con la obra completa y link de zoom para participar del conversatorio. Obra disponible por 48 horas.

El proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Convocatoria 2022, patrocinado por el Movimiento Justicia para Nicole, la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres y la Red Nacional de Municipalidades por la Diversidad y cuenta con la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Rengo y su proyecto de difusión cultural, Rengo Creativo.

La obra es producida por la compañía porteña Teatro a La Deriva y fue filmada en el teatro principal del Parque Cultural de Valparaíso en marzo del 2021 durante la pandemia por el Covid-19 y financiada por el Fondart de Emergencia del Mincap.

Para más detalles, revisar las Redes Sociales de la compañía.

Facebook e Instagram: @teatroaladeriva