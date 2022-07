FOSIS impulsa participación comunitaria en tres sectores de Rancagua

Hasta la Población Baltazar Castro de Rancagua llegó el Director Regional del FOSIS, David Mella Banda, para compartir con las familias y organizaciones sociales que participa del Programa Barrios en Acción.

La iniciativa consistió en una jornada recreativa para los niños y las niñas del sector, quienes contaron con juegos inflables y diversas actividades, a lo que sumó una pequeña feria de emprendimiento en la que participaron vecinos y vecinas vendiendo sus productos. También estuvo presente en la premiación del Campeonato de Baby Fútbol Infantil Inter Barrial realizado en la Población Cista del Sol.

El programa Barrios en Acción es una iniciativa que se realiza en alianza con la Subsecretaría de Prevención del Delito, SDP, del Ministerio del Interior y Seguridad, para fortalecer las relaciones al interior de la comunidad y las redes de colaboración.

Dentro del desarrollo del programa se incluyen capacitaciones sobre habilidades de autogestión, desarrollo de emprendimientos, capacidades parentales positivas para mejorar la comunicación al interior del hogar y el fortalecimiento de las alianzas público-privadas que forman parte de este territorio.

En Rancagua, el programa se ejecuta en tres barrios: las poblaciones Manuel Rodríguez, Baltazar Castro y Costa del Sol, donde se ha desarrollado, junto a Seguridad Pública y el municipio, un trabajo de acompañamiento a la comunidad, fortalecimiento de la participación, recuperación de espacios públicos y gestión de redes.

Así, los tres barrios han participado en distintas actividades recreativas y comunitarias, por ejemplo, la recuperación de la Plaza de la Población Baltazar Castro con la plantación de árboles y hermoseamiento del lugar; ferias de emprendimiento, campeonatos de baby fútbol y otras actividades recreativas que han promovido la participación de las familias y la organización vecinal en cada barrio.

David Mella Banda, director Regional del FOSIS, señaló al respecto que “El Programa Barrios en Acción va en sintonía con el trabajo que como Gobierno del Presidente Gabriel Boric queremos realizar en los territorios para ir en ayuda de las familias que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad. Generar estrategias colaborativas de intervención es fundamental, ya que todos necesitamos y merecemos las oportunidades para estar tranquilos, seguros y poder divertirnos en familia y en comunidad. Y este convenio que tenemos con la Subsecretaría de Prevención del Delito permite eso, celebrar el día del niño, realizar actividades deportivas y todas aquellas que difícilmente se podrían llevar a cabo”.

Agregó que “Esperamos seguir contando con estos programas, porque las familias de sectores que viven en vulnerabilidad tienen derecho a las mismas oportunidades que los demás, y como Gobierno, a través de FOSIS, seguiremos trabajando para eso”.

Con respecto a la importancia que el programa tiene para la Subsecretaria de Prevención del Delito, el coordinador regional de Seguridad Pública, Rodolfo Núñez Bustamante, indicó que "Esto va en la dirección que nos ha planteado tanto el Presidente Boric como el subsecretario Eduardo Vergara, sobre la importancia de la recuperación del espacio público. A través de distintas acciones se genera prevención junto a la comunidad, fortaleciendo el tejido social y retomando espacios que se consideraban perdidos por situaciones de delincuencia".

"Si bien, el trabajo comunitario que se está realizando junto a FOSIS y el municipio de Rancagua es el foco de la intervención, también se están coordinando intervenciones intersectoriales con instituciones como Minvu y las policías, por ejemplo", agregó el coordinador regional.

En palabras del director Nacional del FOSIS, Nicolás Navarrete, “Lo que nosotros le hemos planteado a la Subsecretaría de Prevención del Delito y que es justo el compromiso del Presidente Gabriel Boric y la Ministra Jeannette Vega, es que no hay manera de prevenir el delito y tener mejores barrios si los vecinos no se conocen, no forman una comunidad, si no se crea un tejido social”, expresó el director

El programa Barrios en Acción del FOSIS se ejecuta 35 barrios del país considerados prioritarios según la SDP. Está presente en 15 regiones, con una inversión de más de $993 millones.