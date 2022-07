Detectives de San Fernando fueron reconocidos por su labor investigativa

Recibieron sus respectivos galardones en la cuenta pública realizada por la PDI el pasado viernes.

Como todos los años, la PDI reconoció a sus unidades que durante el último año realizaron investigaciones destacadas por su relevancia y resultados. Este 2022, 43 unidades del todo el país recibieron el premio a la Excelencia en la Investigación Criminal, el cual es otorgado por una comisión de altos oficiales que las seleccionan entre todas las diligencias postulantes.

En nuestra región, la Sección Migraciones y Policía Internacional San Fernando, recibió el reconocimiento por el caso que originó el informe emanado por la Contraloría Regional de O’Higgins, en marzo del año 2021, donde se habrían detectado eventuales irregularidades en la Corporación Municipal (CORMUN) San Fernando, relacionadas a la ejecución de recursos públicos y la rendición de aquellas ejecuciones.

Durante el transcurso de la investigación, por los delitos de fraude al fisco y organismos del estado, fraude de subvenciones, falsificación y uso malicioso de documento público, falsificación y uso malicioso de documento privado y cohecho, el equipo de Migraciones San Fernando habría logrado establecer que la CORMUN San Fernando habría ejecutado recursos por más de 3.900 millones de pesos, asociados a la emisión de boletas y facturas de servicios no prestados, así como el pago de remuneraciones a supuestos funcionarios que no acudían a trabajar. Asimismo, se establecieron más 40 imputados relacionados a los fraudes investigados, algunos de ellos ex funcionarios municipales, entre los que se encontraban dos ex alcaldes.

Como consecuencia de las indagatorias coordinadas con el Ministerio Público, hasta el momento en que fue otorgado el reconocimiento, nueve personas habían sido detenidas por la PDI en relación al caso. La mayoría de ellas quedaron en prisión preventiva, mientras sigue en desarrollo el proceso judicial.

Sin embargo, la Sección Extranjería y Policía Internacional San Fernando no fue la única unidad de la región en llevarse el galardón. La Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) San Fernando también recibió el reconocimiento, que ya había obtenido el año 2020 y 2021.

En el caso de la BICRIM San Fernando, el premió estuvo relacionado al exitoso desarrollo de la “Operación Artesanos”, desarrollada en junio del año pasado, la cual logró recopilar diversos antecedentes que señalaban la existencia de una banda dedicada a la modificación y adaptación de armas a fogueo, para disparar munición real. Aquellos datos fueron entregados por los investigadores a la Fiscalía Local sanfernandina, la cual gestionó ocho órdenes de entrada y registro para diversas viviendas.

Como resultado, la PDI detectó un taller de tornería, donde se efectuaban las modificaciones, inmueble, donde los policías encontraron un revólver calibre .38, 10 pistolas a fogueo modificadas para disparar y otras tres pistolas a fogueo que se encontraban a punto de ser modificadas.

De este modo, se logró sacar de circulación 17 armas que pudieron llegar a bandas delictuales, e incautar 241 gramos de cannabis y 33 gramos de clorhidrato de cocaína, además de detener un total de ocho personas, de las cuales cinco quedaron en prisión preventiva, dos de ellas con arresto domiciliario total por inflación a la ley de armas e infracción a la Ley 20.000.

Ambas unidades galardonadas, recibieron el reconocimiento durante la cuenta pública efectuada el pasado viernes en la PDI de Rancagua.