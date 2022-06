Más de 120 usuarios de Prodesal reciben ayudas en insumos

Se trata de incentivos del Fondo de Operación Anual (FOA), de Indap, que este año beneficia a 126 usuarios (as) del programa.

Con la gestión del alcalde Santiago Gárate, INDAP entregó el pasado miércoles incentivos del Fondo de Operación Anual (FOA), que este año beneficia a 126 usuarios (as) del programa Prodesal en la comuna por un monto total de 14 millones 490 mil pesos. Gracias a estos recursos se hizo una compra masiva de insumos, alimento para el ganado, aves, para abejas y otros.

La jornada en la Medialuna de La Punta contó con la presencia del alcalde de Mostazal, Santiago Gárate, la directora regional (S) de INDAP, Pía Muñoz; los concejales José Vega, Marioly Arancibia y Gonzalo Palma; la jefa de área INDAP Rancagua, Victoria Valdivia; y el equipo técnico del Prodesal encabezado por la coordinadora Lorena Carrasco.

La máxima autoridad comunal expresó que “Tenemos que llegar a toda la gente porque la escasez hídrica, la pandemia y otras situaciones han afectado mucho a los agricultores de nuestra comuna”. Destacó que este rubro “Necesita mucha ayuda, y más cuando tienen animales que sufren porque no tienen cómo alimentarse. Por eso vamos a llegar a toda la comuna de Mostazal, me comprometo a poder seguir trabajando, como siempre lo he hecho, con los agricultores, y vamos a salir adelante”.

La directora (s) regional de INDAP, Pía Muñoz, explicó que este aporte “Consta de 115 mil pesos por agricultor, que corresponden al FOA, y está pensado básicamente para los usuarios del Prodesal, para que puedan comprar insumos, alimentación para su ganado y hacer toda la parte inicial de la actividad productiva del año. Hoy estamos entregando principalmente forraje, alimento para ganado, para la apicultura”.