San Fernando College hace un llamado a su comunidad educativa a respetar las medidas de autocuidado

“Es importante recordar que este virus aún está presente y se propaga al no respetar los aforos, el uso de mascarilla, alcohol gel, distanciamiento, entre otros factores”, recalcó el Rector Octavio García Saldaña.

Tras la entrada en cuarentena que afectó hace algunos días al establecimiento educacional, el Equipo de Gestión y Rectoría hacen un llamado a toda la comunidad educativa, tanto de la Sede Valdivia como la de Olegario Lazo, a no descuidarse y seguir respetando las medidas de prevención dispuestas por las autoridades de salud, con el fin de evitar la propagación del Covid-19 que aún está latente.

“Sabemos que esta pandemia no ha terminado, por lo que debemos ser responsables y no confiarnos, para no vivir otra situación como la que afectó al establecimiento cuando se decretó la entrada en cuarentena por la Seremi de Salud, lo que provocó dejar de lado las clases presenciales y volver a retomar la modalidad remota”, afirmó el Rector del establecimiento, Octavio García Saldaña.

Con respecto a este último punto, el directivo fue enfático en argumentar que “Debemos entre todos cuidarnos y evitar que situaciones como estas afecten el correcto desarrollo pedagógico de nuestro establecimiento. Siempre será más enriquecedor para el estudiante tener una clase presencial donde el aprendizaje es muy diferente, si se le compara con una vía online. Seamos responsables y mantengamos las medidas de autocuidado”.

SIGAMOS CUIDÁNDONOS

Dentro de las principales medidas que informa el colegio para su cumplimiento, está el uso de mascarilla, lavado frecuente de manos o uso de alcohol gel, limpieza constante de objetos de uso diario, ventilación de los espacios, al estornudar o toser, hágalo protegiéndose con el antebrazo y completar el calendario de vacunación que disminuye significativamente los efectos del Covid-19.