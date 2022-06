SAG reactivó mesa público privada de Protección Agrícola y Forestal

En una concurrida reunión, realizada en la Escuela Agrícola San Vicente de Paul de Coltauco, se delinearon los principales objetivos de funcionamiento de la mesa público privada que contó con la participación de gremios como Frusexta, representantes de organismos como la Universidad de O’Higgins, INDAP, CEAF, Horticrece y de diversas empresas agroexportadoras de la región.

Luis Rodríguez, Director Regional del SAG, valoró positivamente la instancia. ”Logramos juntar a más de 50 productores y exportadores, además de instituciones no solo de el ámbito de la agricultura, sino que también de la academia, para poder conversar sobre cómo mejorar y mantener el patrimonio fitosanitario de esta región. Sin duda los desafíos que se nos presentan se deben abordar de una manera mucho más coordinada con colaboración, entre las partes y enfocado en los problemas reales”, sostuvo el profesional.

Manuel Puga, Presidente de Frusexta indicó que uno de los objetivos de la reactivación de la mesa debe ser el reducir las restricciones a la exportación. “Cómo agricultor exportador creo que el principal desafío es eliminar o reducir las restricciones para poder exportar a todos los mercados en que no hayan restricciones fitosanitaria. Eso tiene muchas patas, primero que ojalá no llegue la plaga a Chile y, segundo, en el caso que llegue tenerla controlada que no sea una limitante y poder competir a la par con cualquiera de nuestros competidores”.

Durante la jornada se detalló a los asistentes la situación actual de diversas plagas presentes y otras ausentes de la región, además del protocolo de acción que ha desarrollado el SAG para enfrentar los efectos que ocasionan en la producción.

La mesa público privada buscará generar instancias para que la articulación permita establecer canales fluidos de comunicación con los públicos directamente relacionados y, además, comunicar suficientemente a la comunidad respecto al impacto que pueden llegar a ocasionar diversas plagas, para de esta forma, facilitar la aplicación de medidas de control.