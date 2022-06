Francia Rodríguez ganó concurso Miss Universo San Fernando

“¡Estoy demasiado feliz y emocionada! Gracias a todos quienes hicieron posible este sueño. Las insto a todas las mujeres que luchen por sus sueños, que no se dejen opacar y que nunca nadie les diga que hay algo imposible. Gracias a toda la organización por toda la dedicación y enseñanza en este proceso. Muchas, muchas gracias por todo”, señaló Francia Rodríguez.

Cabe señalar que durante esta última jornada que tuvo lugar en el gimnasio municipal de San Fernando, se presentaron las 11 candidatas que competían por el cetro, quienes tuvieron competencia en traje de baño, en traje de gala, y también ronda de preguntas de cultura general.

A la ceremonia asistieron diversas autoridades tales como Pablo Silva, Alcalde de San Fernando y la concejala Marta Cádiz.

La directora comunal Miss Universo Chile y Organizadora Nacional del concurso, Marión De Giorgis señaló: “Me siento orgullosa y feliz de ver lo que he logrado y ver cómo hemos ido creciendo en este segundo año. El hecho de poder convocar a mujeres de toda la región entregándoles herramientas para que se pueda desarrollar de manera integral de ver cómo se empoderan a través de esta plataforma me llena de dicha. Afortunadamente cuento con un equipo extraordinario en donde las potenciamos en todo sentido. Sin duda, el ser además la productora nacional de Miss Universo Chile me hace tener una perspectiva más amplia de la importancia de contar con una plataforma que logre un cambio en ellas misma y también dentro de la sociedad, terminando con los prejuicios y estereotipos”.

El segundo lugar lo obtuvo Josefa Urzúa Puelma de 22 años (Pichilemu), el tercer lugar Beatriz Yáñez Riquelme de 19 (Nancagua), cuarto lugar Yuliana González Vílchez de 19 años (San Fernando) y quinto lugar Scarlet Osorio Rodríguez de 24 años (San Fernando).