UPLA despierta interés por las ciencias en estudiantes de la Región de O’Higgins

Contar con conocimiento científico permite entender la realidad en que vivimos y nuestro país está en un punto de desarrollo en el que la innovación científico-tecnológica es fundamental para avanzar. De allí la importancia de despertar en los jóvenes el interés por las ciencias, de hacerse preguntas y responderlas con la experiencia práctica.

Con este espíritu, las carreras de Pedagogía en Química y Ciencias, y Pedagogía en Física de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) abrieron las puertas de sus laboratorios a escolares y estudiantes secundarios del país, para vivir juntos actividades experienciales atractivas en un espacio universitario donde se genera conocimiento.

Fue el caso de 25 estudiantes de primero medio del Liceo Pablo Neruda de la comuna de Navidad, Región de O’Higgins, quienes fueron testigos en el Laboratorio de Química de la UPLA de diversas reacciones químicas realizadas por los futuros profesores de la disciplina, hechos con materiales caseros como verduras, vinagre y detergentes. En tanto, en el laboratorio de Mecánica y Ondas de manera lúdica efectuaron mediciones y relaciones entre velocidad de caída y de rebote de una pelota de ping-pong, obteniendo ecuaciones matemáticas a través de los sentidos.

“EXPERIENCIA MUY LINDA”

El estudiante secundario Héctor Jeria participó activamente de las actividades, inclinando sus preferencias por la física. “Se siente bien y es entretenido, porque básicamente venimos a aprender y a experimentar lo que nos enseñan en clases. Lo que escribimos en un cuaderno lo estamos realizando en un laboratorio, y es una experiencia muy linda. Me gusta también, porque compartimos experiencias con estudiantes que son de la universidad, que nos van explicando lo que saben y lo que han aprendido. Si tengo la oportunidad de estudiar en una universidad lo que más me llamaría la atención no sería Química, sino que Física, porque lo que más me interesa es el laboratorio de Física”, sostuvo.

Su compañera Melani Silva afirmó que este tipo de vivencias les aporta nuevas opciones de seguir estudios postsecundarios. “Esto nos ayuda a abrir nuevos horizontes, porque uno no piensa como primera alternativa en una carrera de Química o Física. Esto ayuda a ver otra amplitud y extender tus opciones para el futuro”.

Los estudiantes fueron acompañados por los profesores de Química y Física del liceo, Loreto Castro y Carlos Aravena. Este último docente se formó en la UPLA y expresó que la posibilidad que tienen sus alumnos de poder tener experiencias científicas en un espacio universitario es espectacular.

POCAS HORAS EN COLEGIOS

La directora de la carrera de Pedagogía en Química y Ciencias, Catalina Rojas, relevó esta iniciativa en un contexto en que la reducción de horas de Química y Física del actual curriculum del Ministerio de Educación hace aún más difícil motivar tempranamente a los escolares.

“Este tipo de actividades son fundamentales para acercar a los estudiantes de enseñanza media a los espacios universitarios. Lamentablemente, la Química y la Física se han visto perjudicadas en el colegio de acuerdo con los planes de estudios del Ministerio de Educación. Es poca la cercanía que tienen los estudiantes con estos ramos, y con Biología también porque han disminuido sus matrículas, las ciencias en general”, dijo.

Por su parte, el director de Pedagogía en Física, Luis Carrasco, busca dar una mirada lúdica a su disciplina para cautivar a los estudiantes.

“Estábamos acostumbrados, y eso es lo que pasa lamentablemente en Física, a creer que esta disciplina es solo ecuaciones. Aquí se les muestra que no solo es eso, se les muestra que hay que pensar, relacionar y analizar muchas situaciones para poder ir entendiendo. La Física la tenemos en todas partes, la vivimos a cada rato y es entretenida. Por lo tanto, debemos sacar de la mente de ellos que la Física son ecuaciones y que es difícil. La Física es entretenida cuando el profesor la hace entretenida”, finalizó el académico.