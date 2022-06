La Ansiedad es el principal motivo de consultas por salud mental según campaña de Saludtech

Las enfermedades mentales empeoran la calidad de vida, incrementan el riesgo de malestares físicos y significan un alto costo económico y social tanto para las personas como para el país.

Es por esto que Saludtech comenzó una campaña para contribuir a combatir estos indicadores que empeoran día a día, entregando 1.000 consultas de Salud Mental para pacientes nuevos totalmente gratis.

A dos semanas del despliegue de esta iniciativa, fueron más de 300 las personas que solicitaron ser atendidas por un profesional del equipo de psicólogos. El 35% de los pacientes indicó que el principal motivo de las consultas es por problemas de ansiedad.

Este factor se suma también a causas como el estrés laboral y la falta de sueño (15% de los pacientes) además de motivos como angustia constante (10%). Según la psicóloga Valentina Carvajal, estos efectos son consecuencia de falta de espacios para descargarse por diversos problemas tanto personales como laborales.

“El no tener a alguien de confianza para poder relatar los problemas que nos aquejan día a día van acumulando malestares y problemas psicológicos que lentamente pueden acumularse. Lo importante es intentar fortalecer los vínculos afectivos tanto personales como de la comunidad, para poder establecer relaciones sanas que eviten complicaciones propias.

En la misma línea, Carvajal no descartó un aumento de estas consecuencias psicológicas producto de la pandemia, expresando que “Si bien a todos nos ha afectado la pandemia, no ha golpeado a todos por igual, por lo que miles de personas aún no se han podido adaptar a la nueva realidad o simplemente este nuevo mundo de lo remoto les profundizo su crisis, ya sea por soledad o encierro”.

Aún restan 10 días para el cierre de la campaña iniciada por Saludtech, por lo que si necesitas la asistencia de un profesional de Salud Mental o conoces a alguien que pueda requerirla, solo debes registrarte en saludtech.cl y seguir las instrucciones de la página, obteniendo así una consulta inicial totalmente gratis.