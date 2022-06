“Con Violencia, no hay Trato” Colegio médico veterinario lanza campaña nacional

Con el objetivo de crear conciencia que las funas y agresiones, son sinónimos de abuso y maltrato, perjudica a las mascotas, a las y los médicos veterinario y a los tutores, el Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), junto al Consejo Regional de La Araucanía de Colmevet, lanzó en Temuco la campaña “Con Violencia No hay Trato, no más agresiones a médicas y médicos veterinarios”.

La actividad que contó con el apoyo de la Municipalidad de Temuco, fue encabezada por el alcalde de la comuna, Roberto Neira, la presidenta del Consejo Regional de Colmevet La Araucanía, Dra. Sofía Apaoblaza y la directiva regional, y el vicepresidente nacional del gremio, Dr. Danilo Abarca.

“Con violencia no hay trato, este es un trabajo mancomunado que estamos desarrollando con el Colegio Médico Veterinario, para evitar la violencia hacia ellos que muchas veces ocurre de parte de los usuarios. Debemos entender que son parte de un sistema y que trabajan con nuestras mascotas y sus familias.

Los médicos veterinarios nos han colaborado profundamente en la comuna, la ordenanza municipal es un ejemplo. No queremos hechos de violencia hacia los profesionales y por eso los estamos apoyando como Municipalidad, para fomentar una buena convivencia y buen trato”, indicó el Alcalde Roberto Neira.

Según cifras de la 1ª Encuesta Laboral del Colegio Médico Veterinario de Chile, a nivel nacional el 57% de las y los médicos veterinarios han sido agredidos verbalmente, el 22% ha sufrido funas en su lugar de trabajo y un 30% acusa agresiones a través de RRSS. Con este panorama, el Consejo Regional de la Araucanía de Colmevet haciéndose cargo de esta realidad que también ha afectado al territorio, apunta a avanzar en una cultura de respeto y buen trato, recordando que existen canales institucionales para enfrentar las diferencias.

“Lamentablemente, en La Araucanía médicas y médicos veterinarios han sufrido funas y agresiones verbales y físicas. Nuestro llamado a la comunidad es a rechazar este tipo de actos a decir ‘Con Violencia No hay Trato’, porque la violencia nunca debe ser una opción y el juicio público sin derecho a defensa, tampoco. A tutores y médicos veterinarios nos une el mismo amor, por eso el camino para el bienestar animal, debe ser un ambiente de respeto y diálogo”, indicó la Dra. Sofía Apaoblaza.

Fortalecimiento de la Medicina Veterinaria en Chile

Las personas desconocen que la profesión Médico Veterinaria no está reconocida actualmente en el Código Sanitario chileno como una profesión de la salud (estuvo incluida hasta la Reforma Agraria), impidiendo un mejor desarrollo y regulación, por ejemplo, en el acceso a fármacos en las mismas condiciones que la medicina humana para entregar tratamientos eficientes y más efectivos a los pacientes; no hay regulaciones que permitan tipificar los tipos de clínicas veterinarias existentes y las complejidades de los servicios que pueden ofrecer; así como no hay reconocimiento de las especialidades clínicas en las que profesionales se han formado para dar una mejor atención clínica, entre otros aspectos.

“Como Colegio Médico Veterinario de Chile hemos abogado públicamente para que estos cambios, que duermen en el Senado, sean aprobados, promulgados y concretados, de tal forma que nuestra profesión se desarrolle en beneficio de pacientes, personas y medioambiente, bajo el enfoque de Una Salud. Tenemos la convicción, que estos cambios normativos y legales, permitirán también que los tutores tengan mejores herramientas regulatorias para enfrentar las discrepancias que puedan surgir”, puntualizó el Dr. Danilo Abarca, vicepresidente nacional de Colmevet.

Cabe señalar, que el lanzamiento de la campaña contó con un operativo médico veterinario de la Municipalidad de Temuco. En tanto, para tener más información de la campaña y sumarse, se puede acceder al sitio web: https://www.colegioveterinario.cl/conviolencianohaytrato