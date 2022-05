Diputado Cornejo llama al Gobierno a extender en al menos una semana más el plazo para la Declaración de Renta

El diputado por la Región de O’Higgins, Eduardo Cornejo (UDI), llamó al Gobierno, en específico al Ministerio de Hacienda, a que puedan ampliar en al menos una semana más el plazo para realizar la Declaración de Renta de este año, acusando que en las últimas horas han recibido una serie de denuncias sobre problemas en la página y los sistemas del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Al respecto, si bien el parlamentario gremialista valoró que el Ejecutivo decidiera extender el proceso hasta este jueves 12 de mayo, aseguró que el plazo es “absolutamente insuficiente” y que tanto, los contadores como los contribuyentes “Requieren a un tiempo adicional, de lo contrario se podría generar una situación bastante grave a lo largo del país”.

“Este jueves vence el plazo para hacer las declaraciones de renta. Sin embargo, las páginas y los sistemas han estado caídos en varias regiones de Chile, por lo tanto aún existe un amplio porcentaje de contribuyentes que no han podido completar su proceso y que arriesgan ser multados. Así que si no queremos llegar a esa situación, el Gobierno tiene que extender el plazo porque no es un problema de las personas ni de los contadores, sino que exclusivamente del sistema”, cuestionó el diputado UDI.

En esa línea, Cornejo insistió en su llamado al Ministerio de Hacienda, asegurando que “Distintos parlamentarios hemos sido contactados por los colegios de contadores para informarnos sobre esta situación”, agregando que “Estamos frente a un hecho grave que requiere ser atendido de manera urgente por el Gobierno”.

“El plazo adicional que se otorgó fue absolutamente insuficiente. Queda sólo un día para hacer la declaración de renta, y miles de contribuyentes de nuestro país no han podido completar su proceso por problemas con la plataforma. Así que esperamos, sinceramente, que el Gobierno recoja esta solicitud y extienda el plazo en al menos una semana más, porque no queremos que el proceso derive en una situación mucho más grave que ahora”, reiteró el representante de O’Higgins.