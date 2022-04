Diputada Carla Morales pide discusión inmediata a "Ley Tamara"

La iniciativa refundida, que fue ingresada en marzo del año pasado por el Presidente Sebastián Piñera y se encuentra sin urgencia y en segundo trámite legislativo en el Senado, está inspirada en la menor Tamara Moya que murió luego que su familia fuera víctima de una encerrona y fueran amenazados con armas de fuego, producto de lo cual recibió una "bala loca".

"Necesitamos mayor seguridad para nuestros niños y niñas y cada una de nuestras familias. Debemos cuidar y proteger a nuestros menores para que no se vean expuestos a más delitos ni crímenes, le pedimos al presidente Boric que ponga ley inmediata a la Ley Tamara para que de una vez por todas se haga justicia y como autoridades tomemos las medidas para que estos hechos no se repitan en nuestro país", dijo la diputada Morales.

En este sentido, la parlamentaria, agregó que: "Tenemos que buscar modificaciones que permitan a la justicia otorgar mayores penas por estos crímenes, de esta forma poder aliviar el dolor de familias que esperan por tanto tiempo una resolución justa de algo sumamente grave".

El proyecto busca establecer agravantes y en algunos casos se aplica el máximo de la pena y en otros excluye el mínimo con tal de reforzar la protección penal a la infancia, adultos mayores y la población con discapacidad.

Además, se extendió el rango de la pena para los homicidios con alevosía; por premio o promesa remuneratoria; por medio de veneno; con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor; o con premeditación conocida, aplicando el presidio mayor en su grado medio a máximo.

Además, se incluyó al homicidio simple dentro de los delitos que requerirán del cumplimiento de dos tercios de la pena para postular al beneficio de la libertad condicional. Cabe recordar que en las últimas horas la madre de la menor, Camila Almonacid, hizo un sentido llamado al Presidente Boric a agilizar la tramitación del proyecto en los medios de comunicación.

"Yo nunca pensé que iba a vivir algo así, nunca pensé que podía morir mi hija, que alguien le iba a disparar ni siquiera oponiéndome. Si yo pensaba esto y vivían en una burbuja, yo sé que todos ustedes también están en esta burbuja, porque nadie cree que le va a pasar, pero sí pasa y muy seguido, que no salga en las noticias o canales de televisión, no significa que no esté pasando, pasa todos los días (...), por eso únanse a nosotros a pedir esta ley y todas las leyes por los niños", expresó la madre de Tamara.