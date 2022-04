Subsecretario de Prevención del Delito dialogó sobre Seguridad Ciudadana con alcaldes de O´Higgins

"La seguridad ciudadana requiere el trabajo colaborativo de autoridades nacionales, regionales, locales y la propia comunidad. Desde el Gobierno Regional trabajaremos arduamente para que la gente viva tranquila y se recuperen los espacios públicos para las familias de O´Higgins", manifestó el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya, tras participar de la charla sobre seguridad pública dictada por el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara Bolbarán en la comuna de Graneros y que contó con la asistencia de alcaldes y alcaldesas de la región, consejeras y consejeros regionales, el Delegado Presidencial, Fabio López, y las máximas autoridades de nuestras policías en O´Higgins, entre otros.

La iniciativa, organizada por el Gobierno Regional, fue un importante espacio de reflexión y diálogo, donde se abordó la problemática con distintas miradas, tomando en consideración las diversas realidades en las comunas de O´Higgins. "Valoramos que los alcaldes y alcaldesas se reúnan y actúen en bloque, junto al Gobernador Regional, al Delegado Presidencial, los consejeros regionales y diversas autoridades de la región, con quienes nos pusimos de acuerdo para trabajar en un Plan Regional de Seguridad Pública, el cual daremos a conocer prontamente", manifestó el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara Bolbarán.

La autoridad del Ministerio del Interior cumplió una apretada agenda de actividades el jueves 14 de abril en la Región de O´Higgins. A primera hora se reunió con el Gobernador Regional, para luego visitar las futuras dependencias del Cuartel GOPE de Carabineros de Chile en el sector de Gultro, financiado por el Gobierno Regional y que está pronto a ser inaugurado. Posteriormente, se reunió con alcaldes y alcaldesas en Graneros para participar en un diálogo sobre Seguridad Pública, y finalizó sus actividades en el Teatro Regional de Rancagua, participando en la Primera Cumbre de Comités de Seguridad de la comuna de Rancagua.

"Estuvimos acá para decirles que el gobierno del Presidente Boric va a estar presente para colaborar y trabajar en conjunto para impedir que ciertos fenómenos delictuales y criminales lleguen a esta región. Hay mucho por hacer y no podemos seguir en un país, donde hablar de seguridad sea sinónimo de desigualdad", enfatizó el Subsecretario Vergara.

Al respecto, el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya destacó la visita del Subsecretario de Prevención del Delito a la Región de O´Higgins. "Le planteamos lo necesario de hacer una reunión con los alcaldes y alcaldesas, más las autoridades de la región. La delincuencia hay que enfrentarla entre todas y todos, hay que aunar esfuerzos. Él se ha comprometido en que se elaborará un Plan Regional de Seguridad Pública y con los alcaldes y alcaldesas presentes, haremos un trabajo en conjunto para mejorar la seguridad pública de la región y eso significa que pondremos todos los recursos a disposición, además de agilizar los temas pendientes. Desde el Gobierno Regional ofrecemos a todos los alcaldes y alcaldesas, la posibilidad de acceder a fondos del 7% FNDR, el cual aumentamos en más de 300 millones de pesos para este año, llegando a disponer de mil millones de pesos para proyectos de seguridad pública", destacó el Gobernador Regional.



Opinión de alcaldes y alcaldesas

Tras el diálogo en la Casa de la Cueca de Graneros, el alcalde de la comuna, Claudio Segovia manifestó que "La pandemia más grave que está afectando a Chile hoy día y que no usa mascarilla, sino armamento, es el tráfico y consumos de pasta base y creemos que tenemos que atacarlo con fuerza. La presencia del Subsecretario en mi ciudad alienta a que podamos trabajar mancomunadamente para que todas y todos podamos defender a las familias trabajadoras y más humildes de Chile".

Asimismo, la alcaldesa de Palmilla, Gloria Paredes recalcó que "Siempre es bueno acercar a las autoridades a la región. Los alcaldes de comunas pequeñas tenemos la preocupación y la seguridad pública no es la excepción. Nos vemos afectados por delitos que, a veces, son de alta connotación y en el día a día tenemos que enfrentar, para dar una señal de seguridad e impedir que los delincuentes se apoderen de nuestras comunas. En las comunas rurales, que son de tránsito, nos vemos afectados cuando no tenemos la dotación de Carabineros suficiente, cuando no están los recursos y se nos pide hacernos cargo de situaciones menores de las policías. Por eso son importantes estos diálogos, para que las autoridades se lleven la impresión de lo que sucede en los territorios y para que el mundo rural, en mi caso, no quede olvidado".