Diputada Carla Morales pide sesión especial por violencia en los colegios

La diputada representante del distrito 16, Carla Morales Maldonado en conjunto con los integrantes de la Comisión de Educación, Sara Concha y Hugo Rey, además de Francesca Muñoz y Miguel Mellado, solicitaron al presidente de la Corporación, cite a una sesión especial para analizar los hechos de violencia que se han registrado en distintos establecimientos educacionales del país.

Además, emplazaron al secretario de Estado a participar del análisis de la problemática sobre salud mental que está afectando a un alto porcentaje de estudiantes, y que - lamentablemente- terminó con la muerte de un menor, luego que se disparara un tiro en la sien, en el patio de su colegio, en la comuna de Santa Cruz.

La diputada Carla Morales, del distrito del menor fallecido, reiteró su preocupación por el lamentable desenlace y espera "Que el Ejecutivo actúe de manera firme y decidida para colaborar con las familias afectadas que viven esta "otra pandemia"; que es el aumento de las enfermedades mentales".

"Estamos absolutamente consternados por el lamentable fallecimiento del joven estudiante en la comuna de Santa Cruz. La situación reviste gran preocupación en toda la comunidad educativa de la zona. Han ocurrido una serie de hechos de violencia y amplias manifestaciones de desgaste emocional en estudiantes que han dejado al descubierto la lamentable condición que atraviesa la salud mental en nuestro país", enfatizó.

En este contexto, dijo: "Solicitamos que el Ejecutivo tome acciones concretas para enfrentar la pandemia de salud mental que heredamos producto del COVID-19. La situación en que nos encontramos nos obliga a direccionar soluciones que busquen resguardar el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes".

En este sentido, la diputada Sara Concha dijo: "Es lamentable la muerte del estudiante de Santa Cruz. Este tipo de noticias no debieran existir...Hoy es un estudiante, esperamos que mueran más? Como integrante de la Comisión de Educación hago un llamado a las autoridades. Aquí no sólo hay que tomar medidas para evitar agresiones, bullying. Nuestros estudiantes también necesitan atención, contención.

El diputado Hugo Rey agregó que: "Es necesario que el Gobierno actúe rápido y oportunamente. El tiempo está pasando y no vemos ninguna reacción de su parte en temáticas como la violencia escolar y la salud mental. Por eso estamos invitando a la sesión, al ministro, al subsecretario, al superintendente y a todas las autoridades que nos puedan aportar y entregar un plan que permita atacar esta problemática que está afectando a muchos establecimientos educacionales".

A su turno, la diputada Francesca Muñoz señaló que "Estamos apoyando esta sesión especial para que podamos tratar la violencia en los establecimientos educacionales, de forma tal de revisar los protocolos relacionados con los niños, niñas y adolescentes que están viviendo hechos de violencia, pero también el cuerpo docente que labora en los establecimientos educacionales".

Finalmente, el diputado Miguel Mellado, manifestó que: "Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo este primer mes del año académico 2022, pero hemos sido testigos de hechos muy graves y el Gobierno no se ha pronunciado ante este tema. Distintos establecimientos han tenido que suspender sus clases por situaciones de violencia y eso no es normal. El Gobierno debería estar trabajando en esta materia por el bien de los estudiantes, docentes y la tranquilidad de las familias pero lamentablemente no han intervenido en esta materia".