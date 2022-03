Santo Tomás Rancagua recibe a sus alumnos con actividades presenciales

Ya está todo listo para retomar las clases presenciales en Santo Tomás Rancagua. Los alumnos nuevos han asistido a la "Semana Cero" para recibir una inducción a la educación superior, mientras que los antiguos se incorporaron a partir del 14 de marzo.

El Rector de sede Rancagua, Manuel Olmos Muñoz, explicó que la institución desde hace dos años se ha preparado para enfrentar la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, incluyendo protocolo de ingreso, uso de alcohol gel y mascarilla, sanitización de espacios, entre otras medidas: "Sobre el 90% de nuestros estudiantes está vacunado, lo que nos da una mayor seguridad para poder hacer actividades de manera presencial. Además, cada sala tiene un medidor de CO2 que indica la necesidad de ventilación".

"Tenemos estudiantes que vienen de distintas comunas de nuestra región, algunos son primera generación en sus familias en ingresar a la educación superior, y muchos de ellos cuentan con el beneficio de la gratuidad, para nosotros es una tremenda alegría poder recibirlos", agregó la autoridad.

Para ayudar a los estudiantes en este regreso, están los "hermanos tomasinos" que resuelven sus consultas y organizan recorridos para conocer la sede. Lorena Manríquez y Tomás Marín, madre e hijo que estudian Psicopedagogía, han asumido esta labor: "Más que ver a un profe, ver a un alumno es más cercano para ellos y después nos pueden reconocer y pedirnos ayuda" cuenta ella, mientras que él agrega: "Uno entra con hartas dudas y estamos con toda la motivación para darles harto apoyo".



De vuelta a los estudios

Yessenia Muñoz, Tamara del Valle y Romina Alarcón son compañeras de trabajo y a partir de este año, también serán compañeras de clases en Técnico Agrícola, en jornada vespertina. "Uno lleva como 18 años sin estudiar, retomar de nuevo ha sido complicado, pero los profesores han explicado todo así que vamos más tranquilos", cuenta Tamara.

Por su parte, Francisco Rossel salió hace dos años de Técnico Agrícola, momento en el que recibió el premio al mejor promedio de notas del Centro de Formación Técnica Santo Tomás Rancagua. Este año, se incorpora al Plan de Continuidad de Estudios de Ingeniería Agrícola: "No quise continuar en ese momento porque estaba cansado, pero ahora era el momento de volver, siempre fue la idea retomar. Aunque ya conocía el Instituto, venir a Semana Cero sirve para refrescar la memoria y conocer a los compañeros, hay hartos que vienen de otras instituciones, así que es interesante".

Técnico en Educación Especial es una de las carreras que aún cuenta con vacantes abiertas para ingreso 2022 en Santo Tomás Rancagua. Cecilia Ponce ingresó en la jornada vespertina y cuenta que su principal motivación es su hijo con trastorno del espectro autista (TEA): "Como ya he pasado por todo el proceso como mamá, me gustaría ver el otro lado, de la educación, la parte teórica y ponerla en práctica en mi casa. Tengo hartas expectativas, espero no quedar en el camino, por eso elegí una carrera más cortita, pero le voy a poner las mismas ganas".

Agrega que lo que más le ha gustado de la Semana Cero es la inducción en plataformas digitales: "Me ha servido para ubicarme y ha sido entretenido que nos expliquen esta nueva modalidad, que nosotros no hemos vivido y que igual es complejo para una que tiene cierta edad". Por este motivo, la institución ha generado la instancia de asistir a talleres de inducción en temas tecnológicos, no sólo pensando en clases a distancia, sino también para que estén preparados para los nuevos desafíos laborales.