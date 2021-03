Hospital San Fernando llama al uso racional de sus servicios y prestaciones

"Queremos transmitirles a nuestros usuarios, que como hospital estamos trabajando con el mismo compromiso desde el minuto 1 que se declaró la pandemia; por lo tanto, pedimos que utilicen nuestros servicios con la mayor responsabilidad posible tanto en la Urgencia Respiratoria y No Respiratoria, como en las prestaciones que entregamos en policlínico de especialidades, pre-parto y neonatología, los servicios de hospitalizaciones, Farmacia, entre otros. Les pido sean precavidos y soliciten los permisos o salvoconducto correspondientes al momento de asistir a nuestro establecimiento o a cualquier servicio básico, debido a la cuarentena total que tenemos como comuna. Hacer un llamado a reforzar el autocuidado, al uso de mascarilla, respetar el distanciamiento físico y la higiene permanente de manos, con esto, venceremos al coronavirus", señalo María José De Witt, directora del Hospital San Fernando.

Uso racional del servicio de urgencia

Desde el inicio de la pandemia, el servicio de urgencia fue dividido en Urgencia Respiratoria y No Respiratoria, esto para atender de manera más expedita a los pacientes con sospecha de COVID-19, pero, también otras patologías como politraumatizados, infartos, ACV, entre otros; y en un sobre esfuerzo humano y técnico, se ha mantenido esta segregación hasta la actualidad, estrategia que fue replicada en los SAPUS de la comuna.

"Quiero reiterar a la comunidad, que use con responsabilidad nuestros servicios de urgencia, y en caso de presentar una patología menor, acérquese a los centros de atención primaria que cuentan con su horario de atención para patologías categorizadas C4 y C5; con esto, ahorra en tiempo de espera porque recordar que como hospital, atendemos principalmente, problema que requieran intervenciones mayores, complejidades de medicina interna y pediátrica que requieren la atención de un médico especialista, lo que conlleva un tiempo de espera para patologías menores, por tanto, los invito a usar correctamente los servicios de urgencia, tanto del hospital como de SAPU en la comuna", señaló el Dr. Ricardo Flores, médico jefe de la Unidad de Emergencia Hospitalaria.

Y si a lo anterior se suma el contexto de la pandemia donde en las últimas semanas ha aumentado la cifra de contagios, "Debemos tener en consideración todo el esfuerzo que desarrollamos como hospital, ya que no podemos dejar de atender las otras patologías que son consideradas no respiratorias como los infartos, politraumatizados, etc. Debemos atender todas las situaciones complejas que llegan a nuestros servicios de urgencia respiratoria y no respiratoria, por tanto, si usted acude por una necesidad médica, hágalo con responsabilidad; hago un llamado al uso racional de los servicios clínicos. Prefiera los SAPU en caso de urgencias menores", agregó el facultativo.

Por otra parte, se anunció que se dispondrá del pasillo 3 del Consultorio Adosado de Especialidades (CAE-Policlicico) para ser utilizado como parte del Servicio de Urgencia No Respiratorio; anteriormente ya se había habilitado el pasillo 2 y parte de la sala de espera para recepción de este tipo de patologías (y Endoscopia como sala de reanimación). "Cabe mencionar que el policlínico recibe especialidades médicas, traumatológicas, de oftalmología, poli ARO, Farmacia, entre otras, y si sumamos la Urgencia No Respiratoria, por la pandemia debemos exigir un aforo máximo que son 50 personas, que es parte de la estrategia para mitigar posibles contagios dentro del establecimiento. Por eso, me sumo al llamado del Dr. Flores, donde solicitamos a nuestros usuarios que usen los servicios y prestaciones de forma racional", manifestó María Teresa Barahona, asistente social jefe del Departamento de Participación Ciudadana, Satisfacción Usuaria y OIRS.

Si las personas tienen dudas o consulta sobre el funcionamiento del hospital en pandemia y en esta cuarentena total de San Fernando, se pueden contactar al Fono OIRS llamando al 722336145 en horario de lunes a viernes de 8 a 16:30 hrs., "Sean prudentes; nadie se quedará sin su atención clínica o tratamiento, menos en este período complejo de pandemia; por ejemplo, Farmacia mantiene su entrega de recetas, con el apoyo de OIRS en la coordinación y el aporte de los centros de atención primaria y hospitales de la micro área para acercar el medicamento a los usuarios. Además, se retomó la entrega a domicilio de las recetas en el radio urbano de San Fernando, gracias a la colaboración del municipio. Implementamos está y otras estrategias con el objetivo que exista la menor movilidad de personas hacia el hospital", agregó la asistente social.

Finalmente, el Dr. Flores sostuvo: "Quiero hacer un llamado a nuestros usuarios, estamos en una situación crítica como comuna, región y país, el principal mensaje es cuidarse, pero no tan solo la persona, sino que deben pensar en los demás, con quienes viven, con tus compañeros de trabajo porque quizás cuando tú te infectes, no te pase nada, pero al portar el virus, puedes contagiar a un ser querido y quizás él tendrá que llegar al servicio de urgencia respiratoria. Y como médicos, no queremos llegar a decidir entre qué paciente necesita una cama UCI y otro no, por eso, les pido se cuiden, por ustedes, por sus familias y seres queridos".