Experta de la UCM llama a que juntos evitemos que el virus siga mutando

Cerca de 22 mil personas han fallecido en Chile asociado a la pandemia desde que se conociera el primer caso de contagio por Coronavirus SARS-CoV-2 el 3 de marzo del 2020 en el Hospital Regional de Talca, fecha desde la cual el virus ha sufrido una gran cantidad de mutaciones, lo que mantiene al mundo científico monitoreando permanentemente las nuevas cepas que podrían representar una amenaza más agresiva en términos de cuadros clínicos y mortalidad asociada.

Virus más infectivo

Algunas de las mutaciones que ha sufrido el virus SARS-CoV-2 se concentran en la proteína Spike que posee en su cápsula, la cual le permite ingresar a las células del ser humano. "Al mutar obviamente puede cambiar características muy importantes en la interacción virus-ser humano. La mutación de la Cepa B1.1.7, llamada D614G, es una mutación justamente en esta proteína y ha aumentado significativamente su prevalencia en distintas regiones", señaló la Dra. Andrea Huidobro, académica del Depto. de Ciencias Preclínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule (UCM),

Al respecto, "Existen estudios muy grandes del genoma del Coronavirus que muestran que esta mutación va aumentando en la población y que este cambio específico permite que sea más fácil contagiarse, es decir, el grado de infectividad del virus está aumentando", puntualizó la Dra. Andrea Huidobro.

La duda que inquieta a los investigadores es sobre si a la par del aumento de infectividad como se ha visto en algunas cepas, pueda también aumentar su agresividad y con ello dar condiciones clínicas de mayor severidad o aumentar la mortalidad.

La doctora indicó que "Un estudio publicado en Reino Unido, lamentablemente señala que la severidad y mortalidad del virus podría aumentar en hasta un 50 por ciento en adultos mayores. Sin embargo, estudios más grandes a nivel mundial multiregional con más de 30 mil secuenciaciones del virus indican que, si bien es más infectivo, es decir, se contagia más, mantendría la misma gravedad de los síntomas y la misma mortalidad asociada a esta enfermedad conocida hasta ahora", explicó.

Según la doctora, estos últimos resultados son una buena noticia y disminuyen la incertidumbre sobre la agresividad del virus, ya que es más probable que un estudio más grande refleje mejor la realidad. La académica de la Facultad de Medicina de la UCM agregó que debemos tener cautela y llama a la población a no dejar que el virus mute más, para lo cual no le debemos permitir que siga saltando de una a otra persona, de manera que no pueda seguir cambiando su forma y su genética para hacerse más agresivo. "Por lo tanto, extremo cuidado, mantengamos el distanciamiento físico, uso de mascarilla, lavados de manos permanente, uso de alcohol gel, evitar aglomeraciones, seamos majaderos en las medidas de prevención que debemos adoptar y evitaremos así la aparición de una nueva cepa con una mortalidad más alta. Así, entre todos nos cuidamos", advirtió.