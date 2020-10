Servel publica nómina de vocales, locales de votación y anuncia aplicación móvil para conocer datos electorales

Desde este sábado 3 de octubre los electores pueden conocer si deben ejercer alguno de los cargos requeridos para el Plebiscito Nacional 2020, mientras que quienes no puedan desempeñarse en éstos, tienen desde el 5 y hasta el 7 de octubre para excusarse ante las Juntas Electorales.

Este sábado Servel dio a conocer la publicación de la nómina de electores llamados a desempeñarse como vocales de mesas receptoras de sufragios por las Juntas Electorales, además del listado de los miembros de Colegios Escrutadores para el Plebiscito Nacional 2020.

Junto con esta información, se dieron a conocer los locales y mesas de votación que funcionarán en esta ocasión, así como sus respectivos delegados. Toda la información puede ser encontrada en la sección de Consulta de Datos Electorales del sitio web de Servel.

"Como parte de las medidas de seguridad sanitaria adoptadas, para este Plebiscito Nacional se aumentaron en un 25% los locales de votación, lo que se traduce en un total de 2.715 recintos. Esto genera una redistribución de electores para asegurar la distancia física, por lo que es indispensable que cada persona revise sus datos electorales y se informe de su mesa, local y si le corresponde desempeñar algún cargo en estas elecciones", señaló Patricio Santamaría.

Para facilitar esta tarea, además del sitio plebiscitonacional2020.cl, servel.cl y el call center 600 6000 166, Servel anunció a la ciudadanía una aplicación móvil que puede ser descargada en teléfonos inteligentes con sistema operativo Android o iOS digitando "Servel" y que contiene los datos electorales de todos quienes se encuentren registrados en el Padrón Electoral. Ella incluye Circunscripción Electoral, Mesa, Local de votación y si se encuentra habilitado para sufragar, además de noticias y enlaces de interés como las medidas establecidas en el Protocolo Sanitario obligatorias para este Plebiscito Nacional y el cronograma electoral.

"En esta ocasión, las Juntas Electorales han designado 223.485 vocales para las 44.697 mesas que operarán en Chile, y 657 para las 219 mesas que lo harán en el exterior. Todas las listas fueron publicadas en diarios de circulación nacional y regional, así como en el sitio web de Servel y plebiscitonacional2020.cl", detalló Raúl García.

Cada elector tiene el deber de informarse si ha sido designado vocal de mesa. Los nuevos vocales serán capacitados luego de la constitución de mesas, a partir de las 15:00 horas del próximo 24 de octubre, en su local de votación, de acuerdo con el artículo 55 de la Ley 18.700. También se dispondrá de material digital de apoyo a las capacitaciones, y mediante el que se difundirán las medidas sanitarias con las que los vocales contarán para la prevención del contagio de covid-19.

"Nos encontramos en un momento histórico, en el que para ser parte de este Plebiscito Nacional debemos cuidar no solo nuestra salud, sino que también nuestra democracia. Viralizar contenido falso o engañoso genera un daño que, en un proceso como este, repercute en la democracia", indicó Santamaría.



Excusas e inhabilidades para ser vocal de mesa

Quienes no puedan cumplir con el nombramiento como vocal el día de la elección, pueden presentar por escrito sus causales de excusa ante la Junta Electoral que les corresponda entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre.

Podrán presentar excusas si son designados vocal de mesa:

* Estar el vocal comprendido entre las causales de inhabilidad contempladas en el artículo 45 de la Ley N° 18.700 o haber sido designado miembro del Colegio Escrutador.

* Estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante más de 300 kilómetros o con la que no haya comunicaciones expeditas, hecho que calificará la Junta Electoral respectiva.

* Tener que desempeñar en los mismos días y horas de funcionamiento de las Mesas, otras funciones que encomiende la Ley N° 18.700.

* Para este Plebiscito y según el Protocolo Sanitario elaborado por Servel, tener 60 años o más.

* Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función, circunstancia que deberá ser acreditada con certificado médico.

* Cumplir labores en establecimientos hospitalarios en los mismos días en que funcionen las Mesas Receptoras de Sufragios, lo que deberá acreditarse mediante certificado del director del respectivo establecimiento de salud.

* Estar la mujer en estado de embarazo o de puerperio dentro de las 6 semanas previas al parto y hasta 24 semanas siguientes a éste.

Luego del periodo de excusas, la Junta Electoral publicará una nómina de vocales reemplazantes el sábado 10 de octubre, los cuales no podrán excusarse. Sin embargo, si al momento de la elección se encuentran en una de las causales de excusa contempladas en la normativa, deben conservar la documentación que acredite dicha situación, ya que podrían ser denunciados por la Junta Electoral ante el Juzgado de Policía Local respectivo.

La información sobre las Juntas Electorales, sus direcciones y correos electrónicos, se encuentra disponible en el sitio web de Servel y en www.plebiscitonacional2020.cl.

Datos prácticos para los vocales de mesa

La primera función que deberán cumplir los vocales el día de las elecciones es la instalación de su mesa a las 08:00 horas, la cual comenzará a funcionar con al menos tres vocales.

Sin embargo, a partir de las 9:00 horas el delegado del local designará a los vocales que falten hasta completar el mínimo necesario para funcionar. De no existir voluntarios, nombrará a otros que se encuentren en el recinto, recurriendo al auxilio de la fuerza encargada del orden público, si fuera necesario.

Para facilitar que las personas que han sido designadas como vocales puedan cumplir con su cargo sin inconvenientes, los empleadores deberán conceder los permisos necesarios, sin descuento de remuneraciones. Si un empleador impide al elector desempeñar su función como vocal puede ser denunciado en cualquiera de las oficinas de la Inspección del Trabajo y ante el Juez de Policía Local de la comuna donde ocurrió el hecho.

Excusas ante Juntas Electorales:

Las personas que sean designadas vocal de mesa podrán presentar excusas a través de correo electrónico. La Información fue difundida por la Asociación de Notarios, cuyos integrantes actúan como ministros de fe en las Juntas Electorales.

La medida se adoptó por la pandemia y con el propósito de evitar el desplazamiento físico de quienes se vean obligados a excusarse. Quienes deban hacer este trámite deberán adjuntar toda la documentación requerida para respaldar su solicitud, antecedentes que serán evaluados en su mérito por cada Junta Electoral, para dar curso a su aceptación o rechazo.

Los vocales de mesa recibirán, según el Protocolo Sanitario, un kit con:

* Mascarillas KN95 (2 para cada vocal).

* Escudos faciales.

* Alcohol en gel al 70% para vocales de mesa y electores.

* Desinfectantes a base de alcohol o cloro para limpieza de superficies y cámara secreta aplicado mediante un rociador, de conformidad al protocolo dictado por la autoridad sanitaria.

* Toallas húmedas con alcohol al 70%, cloro o amonio cuaternario.

* Toallas de papel o servilletas.

* Guantes de nitrilo para el conteo de votos.

Toda la información necesaria para quienes hayan sido designados vocales de mesa se encuentra disponible en la sección "Vocales de mesa" de www.plebiscitonacional2020.cl.