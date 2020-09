Diputada Sepúlveda valoró avance de proyecto que aumenta sanciones a quienes incumplan el pago de pensiones alimenticias

Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda y Jaime Mulet, valoraron el avance de los proyectos refundidos, dos de los cuales son de su autoría, aprobados hoy en la Cámara de Diputados, por 143 votos a favor, que buscan aumentar sanciones al incumplimiento del pago de pensiones alimenticias.

Al respecto, la jefa de la Bancada Regionalista, Alejandra Sepúlveda, destacó que “por fin comienza a ver la luz” el proyecto de su autoría, presentado en 2015, y que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, “que será público y que puede ser utilizado por ejemplo, por un empleador para conocer las condiciones de esa persona en cuanto deudor”.

“Una de las complicaciones más grandes que tiene una familia, y en especial las mujeres es que no se pagan las pensiones de alimentos. Solo una de cada 5 personas que está condenada al pago, efectivamente lo realizan. A partir del retiro del 10% nos dimos cuenta que esta realidad era evidente y mucho más cruda que la que nosotros veíamos permanentemente, constatando que alrededor de un 60% no paga pensiones. Es por eso que valoramos que hoy se rescaten dos de nuestras iniciativas, como son la creación de un Registro Nacional de Deudores, y el que tipifica como violencia intrafamiliar la deuda permanente, dado que además es una violencia económica que se ejerce normalmente hacia la mujer. Ambos, como una forma de ir presionando a ese deudor para que pague en definitiva esa pensión de alimentos, que lo único que hace es complicar las condiciones fundamentalmente de los niños y niñas nacidos en esa relación”.

"Lo aprobado hoy es un buen proyecto de ley que refunde varias acciones parlamentaria en un tema tan sensible hoy día como la enorme deuda de pensiones alimenticias, y que en nuestro caso determina que el no pago reiterado de pensiones de alimentos, constituye violencia intrafamiliar y eso a nosotros nos parece muy importante, porque la verdad es que cuando no se pagan las deudas de pensión de alimento de manera reiterada, claramente se produce una situación de violencia, al menos sicológica, en esa familia, en esa madre, normalmente es así y en esos hijos que no reciben la pensión de alimentos”.

“Se entenderá como incumplimiento reiterado el no pago de dos o más cuotas consecutivas o tres o más alternadas dentro del plazo de 2 años de pensiones de alimentos provisorios o definitivos, lo que tendría entre otras consecuencias, por ejemplo, que NO PODRÁN renovar la licencia de conducir en caso que el alimentante tenga su licencia de conducir vigente, obtener o renovar pasaporte, salir fuera del país el tiempo que permanezca en el registro, postular a cargos públicos, o incluso que las deudas por alimentos legales fijadas por acción judicial, deberán comunicarse al boletín de informaciones comerciales que administra la Cámara de Comercio de Chile, o sea, al Dicom. Eso también es importante”, concluyó.