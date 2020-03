UOH trabaja en territorio para crear ruta turística en Pichilemu

Estudios muestran un alto grado de estigmatización y discriminación hacia las personas con esquizofrenia para acceder al mundo laboral, donde cerca de un 75% de los empleadores señalan tener dificultades para contratar a personas con este trastorno. Esta realidad manifiesta que la inclusión socio laboral es una necesidad urgente para la región y para el país.

Bajo este contexto, un equipo multidisciplinario encabezado por la Dra. María Soledad Burrone, directora del Instituto de Ciencias de la Salud UOH, está ejecutando el proyecto adjudicado "Transferencia de innovación social en el sector turístico" que, con la innovación social para la inclusión como eje, proyecto enmarcado en la Estrategia Regional de Innovación de O'Higgins y financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional por tres años y que busca implementar nodos de innovación social para generar productos y/o servicios vinculados al sector turístico para la inclusión de jóvenes con problemas de salud mental, en forma colaborativa con adultos mayores y mujeres en situación de vulnerabilidad social.

El proyecto se desarrolla en las tres capitales provinciales de la Región de O´Higgins: Rancagua, San Fernando y Pichilemu y se puso en marcha con una serie de actividades con la comunidad. Es precisamente, en esta última comuna, donde se realizó la actividad denominada como "Ruta Turística" con un grupo conformado por adultos mayores y mujeres con alta vulnerabilidad social, donde se visitó los sectores de Cáhuil, Barrancas, Ciruelos, Pañul y El Bronce, con el fin de poder identificar zonas de riqueza natural y cultural que puedan ser útiles a la hora de generar el producto o servicio.

La directora del proyecto, Dra. María Soledad Burrone, valoró la realización de esta actividad, ya que "Estas cooperativas van a generar un producto o servicio asociado al sector turístico, y bajo ese sentido estamos haciendo una primera salida con uno de los grupos. La propuesta es recorrer distintos lugares, de los cuales se podría armar una ruta turística y vincularlo a los productos o servicios que genere este nodo", explicó.

Asimismo, la Dra. Burrone expresó su alegría por la convocatoria que ha tenido el proyecto y el entusiasmo de la comunidad de trabajar en este. "El objetivo es generar inclusión para todos y todas las personas de nuestra comunidad, bajo ese sentido creemos que el turismo es una de esas opciones que podemos generar inclusión y trabajo para la comunidad", indicó.

En tanto, la profesional en terreno de la UOH del proyecto FIC en Pichilemu, María Jesús Zúñiga, valoró el recibimiento e interés que ha presentado la comunidad ante esta actividad, y lo que representa este trabajo para la comuna. "La participación ha sido favorable, las entidades públicas, privadas y la sociedad civil en general se ha mostrado muy colaboradora y está bastante entusiasmada en participar de este trabajo. Este es un trabajo que precisamente va a beneficiar a personas en desventaja social en el mundo laboral, y justamente la zona, se caracteriza por ser una zona de emprendedores, donde existe mucha riqueza cultural y ambiental, y eso crea un ambiente ideal para la creación de productos o servicios, en el sector turístico", explicó.



PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

El grupo perteneciente a la zona costera comenzó a conformarse 6 meses atrás, y el apoyo de la comunidad ante este proyecto ha ido siempre en aumento.

La dirigente social y participante del proyecto Lía Lazo, valoró la ejecución de este proyecto y el apoyo que ha brindado la Universidad de O'Higgins. "Me interesó mucho la característica de este proyecto por la calidad de inclusión que tiene, yo soy una persona que aborrece la discriminación que hay, ya sea por edad o condición social. Por lo mismo, existe mucha competencia y silencio, para no poder compartir experiencias, y eso no es bueno, porque no se puede trabajar por el bien de la comunidad", explicó.

"Siempre es bueno realizar este tipo de actividades, ya que se conoce más a las personas del grupo, permite compartir historias que son enriquecedoras para el proyecto, y siempre hay algo importante para compartir. El proyecto va a ser exitoso, ya que la zona tiene las características de turismo, y sus localidades aledañas también. En marzo se integran más personas al proyecto, que van a participar de forma activa y no debiera ser inconveniente. Tiene todas las características para ser exitoso", agregó Lía Lazo.-