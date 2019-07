Apuntes sobre la Historia del ramal San Fernando a Pichilemu

Propuestas sobre un ferrocarril que transitaría por el fértil valle de Colchagua se verían primero con la llegada del tren a la estación de San Fernando, hecho acaecido el 3 de noviembre de 1862; no obstante, años más tarde, específicamente el 15 de Enero de 1870 con la aprobación del proyecto del ferrocarril por el Congreso se inició la construcción del ramal San Fernando a La Palmilla.

Esta línea férrea tuvo muchos problemas para salir adelante, a pesar del menos precio de algunos parlamentarios que no encontraban razón para crear un ferrocarril por esta zona, se concretaron las obras y en 1873 transitó por primera vez un tren hacia La Palmilla.

Ante esto, y según lo plasmado en la revista En Viaje del año 1939, se planteó que la vía férrea partió antes de lo estipulado, pero sólo hasta la localidad de Nancagua: "El servicio se hizo hasta Nancagua el 1º de Octubre de 1872 y hasta Palmilla el 25 de Mayo de 1873" [1]. Esto demuestra que por las vías en cuestión comenzó a rodar el ferrocarril mucho antes de lo señalado (siempre se señala el año 1873), y por ende se debe hacer mención que este tramo corresponde a uno de los ramales más antiguos de la red sur. Las estaciones de esta primera fase fueron: San Fernando como inicio, la movilizadora Empalme [2]; Manantiales; Placilla; Nancagua; Cunaco y Palmilla [3].

Debido al auge del mineral denominado salitre, las arcas fiscales de la época crecieron en gran cantidad lo que trajo una gran construcción de obras públicas. Bajo esta razón en el gobierno de S. E. don José Manuel Balmaceda Fernández se propone la construcción de varias vías férreas, entre ellas la extensión de Palmilla a Alcones en el año 1887.

El estudio lo hizo el ingeniero don Domingo Víctor Santa María y Márquez de la Plata, con la salvedad que lo realizó desde Palmilla a Pichilemu ya que vislumbró el posible interés de tener un ferrocarril que conectara a la costa [4]. En el futuro se hicieron análisis para la construcción de un puerto en la bahía de Pichilemu. La extensión de Palmilla a Alcones se concretó con la aprobación por parte del Congreso el 20 de Enero de 1888. Siguiendo lo expuesto por la revista En Viaje, el servicio de pasajeros llegó "hasta la localidad de Alcones en 1893" [5].

Esta nueva fase posee nuevas estaciones: Colchagua (actual Monumento Nacional), Peralillo, Población (algunos la conocían como Pumanque); Marchigüe (o Marchihue) y Alcones - por ser estación terminal poseía tornamesa, que según lo averiguado fue levantada en los años '70. Dentro de las infraestructuras que posee este tramo se pueden ver las siguientes: Puente los Maquis o Chimbarongo que cruza el estero del mismo nombre (entre Palmilla y Colchagua), el puente Lihueimo (entre Colchagua y Peralillo), el Puente Puquillay (a la salida de Peralillo), Yerbas Buenas (entre Marchigüe y Alcones) y el puente Cadenas (unos metros hacia el poniente del puente Yerbas Buenas). La franja entre Palmilla y Alcones tiene una longitud de 41 km, lo que sumados a la primera fase arroja un saldo de 81 km de largo.

Hasta aquí la construcción del ferrocarril no tenía ningún problema, y ya se pensaba en la última fase: Alcones a Pichilemu. Lo que no se sabía era que sería el tramo responsable del atraso de la llegada del tren al balneario y que estuvo a punto de no concluirse./



NOTAS

1.- Cornejo Acuña, Juan, Cornejo Torrealba Juan, "Historia del Ramal San Fernando a Pichilemu 1869 - 2007", Imprenta Gráfica Zero, año 2007, pág.7.

2.- Se hace la salvedad que no es la misma que se conoce en la actualidad, ésta se encontraba apróx a 1 km del Puente Tinguiririca, sin embargo los únicos rastros que podemos ver son: 1º los rieles que se encuentran tendidos en la ruta 90 (carretera que conduce a Pichilemu, ex I-50) y 2º el pie de monte del cerro Centinela, es aquí donde se observa un gran espacio donde estuvo el primitivo enlace de la vía central con el ramal La Palmilla. No obstante, es nuestro deber dar cuenta que años más tarde se construye el desvío actual - el que se encuentra a escasos metros del puente Tinguiririca- formando con el primer empalme un triángulo de inversión; los rieles del empalme original fueron desmantelados "en la década del 70 apróx."

3.- Como estación terminal poseía varios desvíos, caballo de agua y una pequeña tornamesa, cuya data es del año de llegada del tren a la localidad ya señalada; éste elemento de inversión hasta el año 2007 se encontraba en su lugar, sin embargo con la venta de los terrenos, fue trasladada siendo su paradero desconocido hasta nuestros días.

4.- Para profundizar en este estudio ver Ferrocarril Palmilla a Pichilemu: Memoria, presupuestos i Anexos del año 1887.

5.- Quiroz G. Gabriel; Director Depto. de F.F.C.C de la Dirección de Obras Públicas; Nomenclatura Histórica de las Estaciones de los F.F.C.C. del E.; Revista En Viaje de la Empresa de los F.F.C.C. del E.; edición nº 63 de Enero de 1939; pág. 45.

Juan Cornejo Acuña; Juan Cornejo Torrealba

