157 Aniversario de la Gran Logia de Chile

En su trayectoria institucional, la Masonería, como institución ética propiamente tal y por medio de su membresía, ha promovido la educación y la difusión de la cultura, patrocinando la creación de colegios, bibliotecas, centros culturales, entidades filantrópicas y grupos de Boys Scouts. Paralelamente, ha contribuido en forma certera y adecuada al desarrollo de la República en diferentes ámbitos del quehacer nacional. Impulsando en su momento la independencia del país; incentivando aquellas reformas que han ido en beneficio de la sociedad, como lo fueron en su momento, las llamadas leyes laicas (cementerios laicos, matrimonio civil y ley de Registro Civil), la separación de Iglesia y Estado en la Constitución de 1925, durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma. Contribuyendo en la dictación del Código del Trabajo, durante el gobierno del Presidente Gabriel González Videla, y que se mantuvo vigente hasta el año 1978.

Siempre ha incentivado la preocupación por impulsar una Educación más equitativa e igualitaria, donde no haya exclusiones en sus beneficios. En ese contexto, fue por lo tanto un actor fundamental en la dictación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Propició y estímulo a través de sus socios la creación de importantes centros de Educación Superior, como la Universidad de Chile, Universidad de Concepción y Universidad Técnica del Estado.

Generó las instancias para promulgar el derecho a voto femenino y creó centros de Educación para que la mujer accediera a la educación y su inserción plena en la sociedad. Esto, inclusive, desde principios del siglo XX.

Estimuló en su momento la industrialización del país, con la creación durante el gobierno del Presidente Pedro Aguirre Cerda de la CORFO, así como muchas otras meritorias participaciones.

Hoy, nuestra Orden, dirigida por su Gran Maestro, Sebastián Jans Pérez, enfrenta nuevos desafíos, que no son otros que aquellos que preocupan a los chilenos de hoy y del mañana. Los temas, relacionados con los pueblos originarios, previsión social, el cambio climático, derecho a una educación igualitaria y equitativa, derechos laborales de la mujer, eutanasia, aborto, matrimonio igualitario y otros, son temas analizados por los miembros de las Logias del país, en estudios y seminarios, sin dejar de lado el objetivo central y principal, que es el del estudio y perfeccionamiento permanente de todos y cada uno de sus miembros, en un proceso progresivo de desarrollo integral que tenga por fin último y prioritario el conformar una sociedad más justa, fraterna, solidaria y libre.

Como institución formada por seres humanos, no podemos soslayar situaciones indebidas que han involucrado a socios que no supieron comprender e internalizarlos principios institucionales y más aún los traicionaron. No obstante, la Orden está atenta a detectar aquello y no trepida en generar las decisiones que corresponden en la forma más oportuna, para separar de nuestra institución definitivamente a aquellos elementos que tanto daño le hacen.

En este orden de cosas, cabe señalar que La Masonería Chilena, seguirá perseverando en la consecución de sus nobles objetivos. No se quedará solamente en logros y aportes alcanzados a través de su rica y fructífera historia, muy por el contrario. Persistirá con renovados bríos ante los nuevos desafíos que imponen el presente y futuro de este mundo globalizado y tecnologizado.

Sólo resta dejar explícito nuestro compromiso con la ciudad de San Fernando, en lo particular como Logia "Colchagua" N°28 y en el país como Gran Logia de Chile. Los mejores parabienes a nuestra máxima autoridad don Sebastián Jans Pérez y toda su directiva para que sigan conduciendo a la Masonería Chilena por la senda vanguardista que siempre la ha caracterizado./

Departamento de Extensión

Logia "Colchagua" N° 28

San Fernando

San Fernando 24 de Mayo de 2019.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.