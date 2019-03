Claudio Domingo Alcaíno Arenas y su trabajo con las abejas

Un día, me llamó la atención ver a unos apicultores que estaban trabajando en el campo con abejas, me acerque a ellos y les pregunté: ¿cómo es el trabajo de la apicultura, es fácil, pero tienes que interesarte y por supuesto dedicarte. ¿Cómo puedo hacer para obtener abejas?. Debes comprar cámaras de cría o cajones de núcleos. Yo en la duda, nuevamente pregunté: ¿Cual es la diferencia de una cámara de cría con un cajón de núcleo? Una cámara de cría cuesta $45.000 y consiste en 10 marcos con cera estampada más abejas, y el núcleo cuesta $ 25.000 y son solo 5 marcos con cera estampada más abejas. Me quedé pensando que para comenzar a trabajar lo mejor era comprar núcleos.

Al comienzo estaba con un poco de temor y nervioso, pero poco a poco me fui instruyendo y practicando con los núcleos que había adquirido; cada vez que los manipulaba terminaba picado por todos lados, pero me aguanté y con mucho susto volvía a manipularlos y así sucesivamente por un tiempo. Seguí adelante y pensé "esto no es tan terrible", le tome agrado, me relajaba y gustaba estar ahí conociendo cada día más de estos maravillosos animales y/o insectos.

Pasado el tiempo me di cuenta que si quería crecer, tenía que adquirir material y conocimientos; por lo que invertir era la solución.

Compré de a poco material y aproveché algunos cursos de apicultura, donde aprendí cosas nuevas que hoy en día aplico en mi Apiario o Colmenar.

Actualmente, tengo 130 cajones y depende como venga la floración, es la cantidad de miel que se puede obtener, normalmente de cada colmena se puede sacar entre 15 a 20 kilos de miel y a esto se puede sumar el Polen, Propóleo y la Jalea Real. ¡!!Maravilloso¡¡, ¿No creen ustedes?.

¡¡EVITEMOS UN DESATRE GLOBAL!!

CUIDEN LAS ABEJAS, NOS SIRVEN PARA LA POLINIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL SER HUMANO.



Reportaje por: Sandro Medina Herrera

