Director liderará importante investigación internacional sobre salud mental

La investigación "OntrackChile for First Episode Psychosis", liderada por el Director del Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) de la Universidad de O'Higgins, Dr. Rubén Alvarado, se adjudicó fondos internacionales entregados por el prestigioso National Institute of Mental Health.

Este concurso es uno de los más competitivos en el campo de la salud a nivel mundial. Participan cientos de equipos de todos los continentes y sólo unos pocos se adjudicaron el premio, que consiste en un fondo de US$3 millones, para un proyecto de 5 años de duración.

El equipo que dirige el estudio comenzó a trabajar a fines del 2016, está conformado por investigadores de las universidades de Columbia, Washington y Nueva York, y fue presentado con la Universidad de O´Higgins como institución central y el Dr. Alvarado como el investigador a cargo del estudio.

Este es un proyecto que forma parte de un área de investigación denominada Ciencia de la Implementación, que consiste en que el objeto de estudio es el proceso en que se implementa una intervención, servicio o programa. Lo que se busca es estudiar cuál es la mejor manera de que una intervención o programa sea puesta en marcha y logre su objetivo, se consiga implementar tan bien como para que realmente la meta se cumpla.

Actualmente, el 80% de la investigación científica que genera conocimiento no llega a reflejarse en una intervención, programa o servicio. Son iniciativas que sirven, pero finalmente no alcanzan a las personas. "En el ámbito de la salud, conocemos cuáles son los mejores procedimientos diagnósticos o los mejores tratamientos, pero entre lo que sabemos qué debiera hacerse y lo que realmente se hace, a veces hay una diferencia bastante grande", explica el Dr. Alvarado.

En este contexto, el equipo del Dr. Alvarado focalizó su investigación en el campo de la salud mental, específicamente en el primer episodio de psicosis. "Cuando uno inicia un tratamiento de forma temprana y éste es integral y completo, se logra una recuperación muy buena, hay países, donde se ha observado que el 80% de las personas se recupera completamente de esto que llamamos esquizofrenia y que se estima que afecta al 1% de la población chilena", revela el Dr. Alvarado.

El director del ICS de la Universidad de O'Higgins también aclara que "A nivel mundial se está hablando más de primer episodio de psicosis, un término más general, que indica que la persona está teniendo experiencias que son fuera de la realidad, como las alucinaciones y los delirios. La esquizofrenia es la enfermedad, en cambio el episodio psicótico es un síndrome que podría tener un origen en enfermedades distintas, por ejemplo, el consumo de drogas o un trastorno bipolar".

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Este proyecto busca perfeccionar el paquete de servicios que actualmente se brindan a las personas que tienen su primer episodio psicótico. Cuando se instauró como problema GES, el año 2005, el Dr. Alvarado y su equipo evaluaron el servicio que se entregaba en Chile. "Nos dimos cuenta que lo más deficitario eran las intervenciones psicosociales y comunitarias, que tienen que ver con los aspectos de inclusión social y desarrollo del proyecto de vida de la persona, mantenerla integrada, en el colegio o en el trabajo, las relaciones entre la familia, mantener los amigos, en el fondo son aquellas cosas que son las centrales en la vida de un ser humano", expone el Dr. Alvarado.

Esta investigación buscará adaptar a Chile un programa que está siendo aplicado en Estados Unidos, para personas que presentan este primer episodio de psicosis, y que incluye todos los aspectos, desde el uso de fármacos hasta su acompañamiento en el hogar. El proyecto se espera realizar en Centros de Salud Mental Comunitarios (COSAM) de la Región Metropolitana y Región de O'Higgins.

Con este proyecto, la UOH reafirma su compromiso con la investigación a nivel local y mundial. "Es un orgullo para nuestra Universidad haberse adjudicado una distinción como esta. Este proyecto también abre una tremenda puerta a jóvenes investigadores de la UOH que están trabajando conmigo, les entrega la posibilidad de acceder a nuevas becas y proyectos" declara el Dr. Alvarado.

Además, la Región de O´Higgins tendrá acceso a investigadores de primera línea a nivel mundial. "Mejoraremos la vida de los enfermos de nuestra zona, más allá de los síntomas. Y, en términos de los servicios de salud, va a haber la posibilidad de interactuar con gente destacada internacionalmente, los vamos a tener seminarios y encuentros, a la vez que podremos intercambiar experiencias e iniciativas", señaló el Dr. Alvarado./

