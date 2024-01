Tiempo para pensar. Las Vacaciones

Las Vacaciones es un tiempo para CRECER, ya que me debo detener imperativa y obligadamente para poder PENSAR, avanzar, crecer y ser feliz con inteligencia y corazón.

El tema es relevante si no pienso y peor aún, no le doy cabida tampoco al sentir Lo propiamente humano. Si no somos humanos, que somos… es una cuestionante, una pregunta que debemos hacernos cada día, pero especialmente en el tiempo del sol, como dirían los mayas y construyeron una tremenda cultura, solo pensando, dejando sentir la naturaleza y guiados por su espiritualidad, un camino que escogieron para PENSAR, crecer, avanzar y ser feliz hasta el día de hoy. Desde la semántica o el origen de la palabra podemos decir que el concepto ‘inteligencia’ proviene del latín intelligentia o intellēctus, derivado del verbo intellegere —término compuesto de inter («entre») y legere («leer, escoger»)— por lo tanto, podemos deducir como comprender, percibir, leer entre varios caminos, opciones o alternativas y escoger.

Existen muchos autores como Lewis Terman (1921) que define la inteligencia como Capacidad para pensar de manera abstracta. David Wechsler (1944) Como Capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente y relacionarse eficazmente con el ambiente. Jean Piaget (1952) como la capacidad para adaptarse al ambiente. En síntesis han definido la Inteligencia como: autoconciencia, comprensión, aprendizaje, conocimiento emocional, resolución de conflicto planificación, razonamiento, creatividad, resolución de problemas, capacidad de lógica.

Por lo tanto podemos decir que la Inteligencia se puede describir como la capacidad de percibir o inferir información, y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto. Desde la antigüedad la capacidad para la observación, la contemplación, la racionalidad hacia lo conocido y desconocido, fue clasificando al ser humano en más o menos inteligente por su forma de aprender del entorno que lo rodeaba.

Al punto de que los dioses griegos, además de su poder divino tenían el atributo de la inteligencia. A partir del siglo XVI, la inteligencia se fue delineando a parcelas nunca antes conocidas. Ulteriormente el Liberalismo, el Individualismo, pusieron en jaque la concepción religiosa de la predestinación de los hombres.

El individuo a través de sus acciones y trabajo podría alcanzar una situación mejor calidad de vida y superación tanto personal como social. La tecnología y la ciencia del siglo XIX hace la diferencia entre quien sabe y quien aplica lo que sabe, es decir; no todas las personas aprovechan los conocimientos que adquieren, quedándose en el plano de lo intelectual; mientras que un grupo más amplio de personas se valen de los saberes aprendidos para cambiar sus realidades y muchas veces el mundo. Y desde esta perspectiva se transforma en OBJETO DE ESTUDIO desde la Antropología hasta la Neurociencia. Ya que provocaba cambios sustanciales en el desarrollo de la sociedad especialmente en su bienestar.

Desde el siglo XX al XXI La eficiencia de nuestra inteligencia potencio la tecnología, las máquinas, los robots y hoy la Inteligencia Artificial responde y superan prácticamente la inteligencia humana desde distintas perspectivas. Solo nos queda para diferenciarnos, PENSAR en totalidad y vivirla con el corazón. Solo nos queda detenernos, recordar las enseñanzas de las adversidades y gratitud de las bondades. Mirar y escuchar todas las opciones y caminos que nos lleven al amor, la paz y nuestra felicidad. Nunca es tarde para vivir dignamente estos tiempos tan versátiles, diversos y multiculturales. Es tiempo para detenerse y preguntarse cuáles son las opciones que tengo, que caminos puedo tomar. Quien me puede aconsejar u orientar para ver la mejor opción o camino. Es tiempo para relajarse, levantarse más tarde, recrearse, preguntarse como estoy y con quien estoy. Lo que hago está bien o deberé cambiarlo, mejorarlo o hacer un cambio radical de mis actitudes, hábitos y mi existencia. Deberé hacer un cambio copernicano de 360 grados. Hoy todo puede ser sin creencias limitantes, dejándolas de lado. Hoy es tu tiempo, PIENSA, crece, avanza y se feliz./

Jorge A. Vásquez Coach UC