Los efectos de la infidelidad en una relación de pareja

Sin embargo, no tiene por qué ser el final de la relación. Si pueden superar juntos el dolor, puede que salgan fortalecidos del otro lado como una pareja más comprometida que nunca.

Puede cambiar la forma de mirarse

Puede que te hayas estado mintiendo durante mucho tiempo y, ahora que sabes la verdad, te cueste admitir que las cosas no son como parecen. Pero una vez que lo hagas, será más fácil para ambos como individuos y como pareja. También podréis trabajar juntos para mejorar vuestra relación siendo sinceros el uno con el otro sobre lo que hay que cambiar y cómo podrían producirse esos cambios.

Si uno de los miembros de la pareja ha engañado a otro antes de iniciar una relación con él (o si ambos lo han hecho), entonces esta persona debería plantearse si quiere o no tomar medidas para ser más digna de confianza en general, y si puede o no confiar en los demás lo suficiente como para no sólo no engañarles, sino también para decirles cuando algo le preocupa sin preocuparse de que los demás le juzguen negativamente.

Puedes sentirte confuso sobre qué hacer a continuación

Puede que no sepas qué hacer a continuación. Puede que no sepas cómo reaccionar, si quedarte o irte, o incluso si quieres hablar de ello.

Esto es completamente normal. La infidelidad es una experiencia traumática para ambos miembros de la pareja y la recuperación lleva tiempo. Los siguientes consejos pueden ayudarte a superar este difícil proceso:

La traición puede provocar una depresión o un trastorno de ansiedad en uno de los dos

Cuando un miembro de la pareja engaña al otro, puede provocar depresión o ansiedad en uno de los dos. La depresión es una reacción común a la infidelidad, especialmente cuando uno se siente traicionado por alguien en quien confiaba. La pareja que ha sido engañada también puede experimentar depresión tras enterarse de la infidelidad de su pareja.

La infidelidad también puede provocar ansiedad debido a toda la incertidumbre que supone intentar recuperar la confianza después de haber sido engañado o descubrir una aventura que se mantuvo con un amigo en secreto durante meses o años. La ansiedad puede causar sentimientos de preocupación, miedo y ataques de pánico que probablemente interferirán con su vida diaria si no se trata adecuadamente.

También puede llevar a que uno de los miembros de la pareja se sienta culpable.

Es natural sentirse culpable si has sido tú quien ha engañado. Puede que pienses que ha sido culpa tuya o que todo es culpa de tu pareja.

Es importante que hables de ello con tu pareja, aunque te diga que no quiere hablar de ello ahora. Sé sincero contigo mismo y con tu pareja para que ambos podáis avanzar juntos de forma saludable.

La infidelidad puede dañar la autoestima y la confianza en uno mismo, así como la relación

Si tu pareja te ha sido infiel, puedes sentirte inseguro sobre vuestra relación. Puede que te preocupe su fidelidad en el futuro o que te sientas culpable por estar en una relación con alguien que ha engañado a su pareja antes.

También puedes sentirte culpable por no poder confiar en tu pareja y tener que cuestionar todo lo que haga o diga a partir de ahora por lo ocurrido en el pasado.

Puede dar lugar a sentimientos de celos e inseguridad

Es normal sentir celos e inseguridad cuando tu pareja te engaña. Si tiene un historial de engaños, también es normal que te preocupes por si volverá a hacerlo en el futuro. Si estos sentimientos se interponen en vuestra relación, quizá sea el momento de hablar de ellos. Puede ser útil que ambos sepan cómo se siente el otro, para que puedan trabajar juntos en la resolución de cualquier problema antes de que se les vaya de las manos.

Si esto no es posible y aún existen dudas sobre el grado de fidelidad de tu pareja en el pasado o si ha tenido experiencias previas de engaño, tal vez sería mejor que uno de los dos se fuera en lugar de que ambos fueran infelices.

Puede provocar sentimientos de ira, aunque no quieras enfadarte con tu pareja porque la quieres mucho

Lo primero que hay que recordar es que la ira es una respuesta normal a la infidelidad. Es importante comunicar tus sentimientos y entender por qué estás enfadado, pero también es importante no ignorar tus emociones ni esperar que desaparezcan por sí solas.

Tienes que hablar del problema con tu pareja hasta que os sintáis mejor sobre lo que ocurrió en el pasado y sigáis avanzando juntos como una pareja más fuerte.

Para finalizar

La buena noticia es que la mayoría de las parejas se recuperan de la infidelidad. Puede que necesites ayuda para hacerlo, pero merecerá la pena si consigues salvar tu relación. El primer paso es hablar abiertamente de lo ocurrido y de cómo te sientes al respecto. Después, intenta no culparte a ti mismo ni a tu pareja por lo sucedido; en lugar de eso, céntrate en cómo ambos podéis seguir adelante juntos como una pareja que no volverá a permitir que algo así vuelva a suceder.

Intenta comprender por qué tu pareja te ha engañado. Puede que se sintiera sexualmente atraído por la otra persona y no pudiera evitarlo. Puedes intentar pensar qué pudo llevar a la infidelidad y cómo podrías haber evitado que ocurriera.