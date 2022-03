Qué tener en cuenta al comprar calzado femenino

Hay muchas marcas que dedican especial atención al calzado femenino y esto tiene sentido ya que las mujeres, si no son el sector del público que más zapatos compra, al menos sí son quienes más se interesan por seguir las últimas tendencias y actualizar su armario y zapatero.

Por eso a continuación te haremos un repaso por algunas de las marcas y modelos en lo que sí, te interesan los zapatos mujer, debes prestar atención.

Comprar zapatos, una pasión femenina

Comprar zapatos es algo de lo que la mayoría de las mujeres son fanáticas. Uno de los motivos es que, en el calzado, no te atas a depender de los talles que le pone una marca o si tal diseño te queda chico a ti y en otra marca te queda grande, o que la mayoría de los diseños son exclusivamente para gente delgada. El calzado unifica, somos libres e iguales.

Las revistas de moda suelen ofrecer solamente variantes de zapatos altos, elegantes y con mucho estilo. Pero estos son muy complicados de usar en una jornada laboral completa, y si eres una mujer que trabaja, seguramente te decantas por zapatos más cómodos, como los planos, los mocasines o los zapatos con plataforma.

Las suelas “track”

En este último apartado de los zapatos con altura, siguen pegando fuerte para la época de meses más fríos, el calzado con aires “todoterreno”. Las botas y botines con plataforma, de aspecto militar, que proveen mucho agarre, estabilidad del tobillo y protección general para el pie. Son muy elegantes, y de este estilo, uno de los más tradicionales de este estilo en la región son los zapatos Caterpillar para mujer.

Los stilettos

Estos zapatos formales para mujer son un clásico que siempre se reinventa y seguramente estará por mucho tiempo más en las tendencias de los guardarropas femeninos. Los puedes encontrar en charol, cuero, gamuza, metalizados y coloridos o en colores más sobrios, como los siempre bien apuntados negros o blanco.

Los tacos altos siempre estarán de moda, estilizan figuras y se pueden llevar bien con cualquier vestido, sean anchos, finos o con o sin plataforma. La elección final está relacionada a tu gusto personal.

Los que priorizan la comodidad

Las zapatillas sneakers o deportivas están siendo cada vez más aceptadas en los círculos de moda e incluso algunos productos se vuelven tendencia en las ventas generales (como las Air Jordan de Nike, por dar un ejemplo que se mantiene en la historia renovándose).

Pero en el plano de los zapatos cómodos, uno de los materiales “reyes” de la etapa otoño-invierno siempre es la gamuza, que es un producto natural, hecho de cuero y que por lo tanto debe ser tratado con cuidado, sin usar en lugares que les de mucho el sol o la humedad. Si solamente los usas en la época del año que debes usarlos, son un material muy fiel, vistoso y cómodo de usar.

En Chile, la excelencia en los calzados de gamuza la tienen los zapatos Hush Puppies para mujer, una empresa que debe su nombre y logo (un perro Basset Hound) a la popular comparación que se hacía en la década de los 50 entre los pies cansados de los trabajadores con “perros gruñidores”. El primer gerente de la empresa usó eso como propaganda diciendo que sus zapatos eran lo suficientemente cómodos para “callar a los cachorros” (hush the puppies). Y razón no le faltaba.

Las tendencias en botas

Una vez que el frío empieza a acercarse en nuestros calendarios, debemos estar pendientes a las tendencias en calzado que estén en auge. Y con la llegada de los climas más crudos, uno busca proteger más espacio de los pies.

Ese es el momento de sacar las botas mujer. Más allá de todas las pasarelas mostrando los looks de invierno, hay cosas que van a triunfar siempre: que las botas sean fáciles de combinar, cómodas y multiusos. Por lo tanto, si no tienes unas botas compradas el último año porque tal vez no tienes el dinero suficiente, no significa que vayas a quedarte fuera de la moda, hay muchos modelos que son atemporales.

Las botas a la rodilla

Las botas largas de mujer, a la altura de la rodilla o incluso más, vienen arrasando todos los años en la época otoño-invierno. Además de servir de resguardo en los climas fríos, se han mostrado como una indumentaria muy versátil, tanto puedes usarlas para trabajar, salir o lucirlas en una fiesta.

Una buena alternativa para llevar este calzado está relacionada con el color. El invierno sobre todo es una época donde se priorizan más los colores naturales y los neutros, muy buena a la hora de combinar indumentarias. Por ejemplo, no puedes equivocarte usando unas botas negras: son un elemento básico en tu armario y el negro combina con todo y quedan bien tanto de día como de noche.

Botas cowboy

Desde hace muchas temporadas, las botas vaqueras de mujer se vienen imponiendo entre las tendencias, al nivel de las botas altas o los botines militares que siempre resurgen con el frío.

Lo que curiosamente ha pasado con este calzado es que ha tenido un cambio de perspectiva en el último tiempo y ahora estéticas que en un principio eran completamente antagonistas, como la boho o hippie, ahora las reciben con los brazos abiertos. Las botas cowboy son uno de los tipos de calzado más adaptables a cualquier tipo de indumentaria que tengas.

¿Cómo conseguir las mejores botas y zapatos?

Los calzados pueden conseguirse en cualquier tienda de indumentaria femenina, que están a lo largo y ancho del país. Esa es la alternativa más tradicional.

Sin embargo, también tienes la posibilidad de comprar por cualquier plataforma online. Si buscas en Google, por ejemplo “botas de cuero mujer”, te saldrán muchas publicaciones con las mejores ofertas disponibles.

Ya has visto que hay muchos productos fáciles de combinar. Nadie mejor que tu sabe tus gustos y lo que quieres usar. Queda en ti elegir qué comprar, a qué precio y disfrutarlo en su temporada.