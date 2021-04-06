Defunciones - 6 Abril 2021

JUAN CABELLO FARÍAS Q.E.P.D.
SUS FUNERALES SE REALIZARON AYER LUNES 5 DE ABRIL
EN CEMENTERIO PARROQUIAL DE PLACILLA
DUELO ENLUTA A LAS FAMILIAS
CABELLO PÉREZ
PEDRO HERNÁN ORÓSTICA AROS Q.E.P.D.
SUS FUNERALES SE REALIZARON AYER LUNES 5 DE ABRIL
EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO
DUELO ENLUTA A LAS FAMILIAS
PÉREZ ORÓSTICA - MUÑÓZ ORÓSTICA - ORÓSTICA OSORIO - BONHOMME-ORÓSTICA
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CLEMENCIA IRIS QUINTANA DEL PINO
1931 -2021
SUS FUNERALES SE REALIZARON JUEVES 1 DE ABRIL
CEMENTERIO PARQUE HUECHURABA
DUELO ENLUTA A LAS FAMILIAS
QUINTANA DEL PINO - QUINTANA MESSER
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GERARDO DE LA CRUZ PEREZ PINO
1935 – 2021
SUS FUNERALES SE REALIZARON JUEVES 1 DE ABRIL
CEMENTERIO PARROQUIAL DE SANTA CRUZ
DUELO ENLUTA A LAS FAMILIAS
PÉREZ PÉREZ – PÉREZ YÁÑEZ – BUSTAMANTE CASTILLO
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ROSA ALBA MANRIQUEZ BUSTAMANTE
1929 -2021
SUS FUNERALES SE REALIZARON VIERNES 2 DE ABRIL
CEMENTERIO PARROQUIAL DE CHIMBARONGO
DUELO ENLUTA A LAS FAMILIAS HEVIA BUSTAMANTE
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GLORIA ELIZABETH VERGARA CARREÑO
1965 – 2021
SUS FUNERALES SE REALIZARON VIERNES 2 DE ABRIL
CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO
DUELO ENLUTA A LAS FAMILIAS SÁEZ VERGARA
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LUIS ALBERTO CORREA REYES
1933 – 2021
SUS FUNERALES SE REALIZARON SABADO 3 DE ABRIL
CEMENTERIO PARQUE DE SAN FERNANDO
DUELO ENLUTA A LAS FAMILIAS CORREA LEÓN
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HILDA ROSA CORDOVA VEAS
1935 – 2021
SUS FUNERALES SE REALIZARON DOMINGO 4 DE ABRIL
CEMENTERIO PARQUE DE SAN FERNANDO
DUELO ENLUTA A LAS FAMILIAS FIGUEROA CORDOVA
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