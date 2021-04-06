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Convenio Marco: ID1102018 - RUT: 83.900.200-9 - CONTACTOS: [email protected] / [email protected]

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Excusas vocales de mesas también por correo electrónico

  Junta Electoral de Cardenal Caro                    Junta Electoral Colchagua               Junta Electoral Santa Cruz                  Junta Electoral San Vicente
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Defunciones - 6 Abril 2021

Uncategorised

JUAN CABELLO FARÍAS Q.E.P.D.
SUS FUNERALES SE REALIZARON AYER LUNES 5 DE ABRIL
EN CEMENTERIO PARROQUIAL DE PLACILLA
DUELO ENLUTA A LAS FAMILIAS
CABELLO PÉREZ

PEDRO HERNÁN ORÓSTICA AROS Q.E.P.D.
SUS FUNERALES SE REALIZARON AYER LUNES 5 DE ABRIL
EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO
DUELO ENLUTA A LAS FAMILIAS

PÉREZ ORÓSTICA - MUÑÓZ ORÓSTICA - ORÓSTICA OSORIO - BONHOMME-ORÓSTICA

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CLEMENCIA IRIS QUINTANA DEL PINO

1931 -2021

SUS FUNERALES SE REALIZARON JUEVES 1 DE ABRIL
CEMENTERIO PARQUE HUECHURABA
DUELO ENLUTA A LAS FAMILIAS
QUINTANA DEL PINO - QUINTANA MESSER

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GERARDO DE LA CRUZ PEREZ PINO

1935 – 2021

SUS FUNERALES SE REALIZARON JUEVES 1 DE ABRIL
CEMENTERIO PARROQUIAL DE SANTA CRUZ
DUELO ENLUTA A LAS FAMILIAS
PÉREZ PÉREZ – PÉREZ YÁÑEZ – BUSTAMANTE CASTILLO

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ROSA ALBA MANRIQUEZ BUSTAMANTE

1929 -2021

SUS FUNERALES SE REALIZARON VIERNES 2 DE ABRIL
CEMENTERIO PARROQUIAL DE CHIMBARONGO
DUELO ENLUTA A LAS FAMILIAS HEVIA BUSTAMANTE

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GLORIA ELIZABETH VERGARA CARREÑO

1965 – 2021

SUS FUNERALES SE REALIZARON VIERNES 2 DE ABRIL
CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO
DUELO ENLUTA A LAS FAMILIAS SÁEZ VERGARA

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LUIS ALBERTO CORREA REYES
1933 – 2021

SUS FUNERALES SE REALIZARON SABADO 3 DE ABRIL
CEMENTERIO PARQUE DE SAN FERNANDO
DUELO ENLUTA A LAS FAMILIAS CORREA LEÓN

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HILDA ROSA CORDOVA VEAS
1935 – 2021

SUS FUNERALES SE REALIZARON DOMINGO 4 DE ABRIL
CEMENTERIO PARQUE DE SAN FERNANDO
DUELO ENLUTA A LAS FAMILIAS FIGUEROA CORDOVA