* Julio Alejandro San Martín Órdenes

* Nace en Chimbarongo en 1977.

* Es Médico Veterinario (U. de Concepción, 2004) e investigador de la naturaleza.

* Sus poemas han sido compilados en las revistas en línea Luna Sol y Folla; en el CD Versos bajo la niebla (R. Meriño 2014) y en varias antologías: Conversando con versos de la Biblioteca Municipal Volodia Teitelboim 2015, Anti-terror y paz, IFLAC, Hemisferios y en Con alas de olvido.

* Como finalista del concurso "Pájara Voladora, Violeta Investigadora", aparece en la publicación Ciencia en décimas para Violeta.

Tirano opresor

Ayer, un sujeto trabajaba sin tregua, amigo

no debía perder más el tiempo de diamantes

solo el trabajo hizo ricos a unos pocos, no a los pobres.

Con un cincel del hierro de cadenas, con sus miedos

la frase "sí, se puede", se grabó en su epitafio.

Se esculpió como Apolo deslumbrante, su disfraz

su rostro sonreía a través de un ventanal panóptico

un modelo musculado en belleza y deseos frustrados.

¡La imagen es todo!, eso dicen, y se vende, amigo

como el sucedáneo del jugo de limón o la sucralosa.

En estos tiempos de emprendedores exitosos

no faltaron nunca los números más excitantes

le gritaban?: ¡vamos, vamos!, eres el mejor

y todo el mundo le debía una vela a tal santo.

Tenía la agenda tan ocupada de datos, amigo

se olvidó de recibir el sol y mirar las nubes en el cielo.

Al quebrarse la escultura y su sonrisa frente a un espejo

vio el hombre sin sentido a su tirano opresor.

Julio San Martín Órdenes publica en "San Fernando Literario" su libro: "Entre el rayo y el fuego".

Jorge Albornoz Figueroa

Presidente Centro de Extensión

Cultural LibreArte de San Fernando