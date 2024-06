Detalles del Torneo

La Copa América 2024 será reñida por 16 selección donde diez de ellas son de la CONMEBOL o Confederación Sudamericana de Fútbol y las otras seis son de la CONCACAF o Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol. Los equipos conforman 4 grupos de 4 equipos y los 2 primeros de cada grupo avanzan a la fase de eliminación.

Los diez equipos de CONMEBOL son Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Mientras que los seis equipos de CONCACAF son Estados Unidos, México, Jamaica, Panamá, Canadá y Costa Rica.

Sedes y Fechas

El torneo se llevará a cabo entre el 20 de junio y el 14 de julio de 2024, con partidos programados en 14 estadios distribuidos por todo Estados Unidos. Algunas de las sedes más destacadas incluyen el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, el MetLife Stadium en Nueva Jersey, el SoFi Stadium en Los Ángeles y el Hard Rock Stadium en Miami, donde se disputará la gran final.

Favoritos y Jugadores Destacados

Los actuales campeones, Argentina, liderados por la estrella Lionel Messi, son los favoritos para levantar el trofeo nuevamente. Brasil, con su poderoso equipo encabezado por Neymar, también es un fuerte contendiente. Otros equipos como Uruguay, con jugadores como Luis Suárez y Darwin Núñez, Colombia, con su talentoso delantero Duván Zapata, y Ecuador, con su estrella Enner Valencia, también tienen aspiraciones de sorprender en este torneo.

Además, los equipos de CONCACAF como Estados Unidos, México y Canadá buscarán aprovechar esta oportunidad para ganar experiencia de cara al Mundial del 2026, que se llevará a cabo en su propio territorio.

Compra de Entradas, canción de la Copa América y Mascota Oficial

Si aún no has asegurado tus entradas para la Copa América 2024, puedes adquirirlas a través del sitio web oficial del torneo, CopaAmerica.com. No te pierdas la oportunidad de presenciar en vivo la emoción de este evento continental y si no puedes presenciarlo en vivo, hay muchas maneras de verlo en línea y también en diferentes canales de deportes de cada país.

Además, los organizadores del torneo han presentado a Capitán, una mascota en forma de águila que representa "la libertad, la pasión y el espíritu indomable y determinado que caracteriza a los equipos participantes".

La canción oficial del torneo se llama "Puntería" y es interpretada por Shakira y Cardi B.

Conclusión

La Copa América 2024 en Estados Unidos promete ser un espectáculo inolvidable para los amantes del fútbol. Con la participación de los mejores equipos y jugadores del continente americano, la emoción estará garantizada en cada partido. Prepárate para disfrutar de esta fiesta del fútbol en un escenario único y vibrante, y no olvides asegurar tus entradas para ser parte de esta celebración futbolística.