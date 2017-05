Diputada Alejandra Sepulveda y su preocupacion ante profunda crisis de la educación municipal

"La magnitud de la crisis asi como la incertidumbre que rodea su desenlace ha generado una serie de manifestaciones cada vez mas intensas, donde hasta la fecha ya mas de una decena de establecimientos municipales paralizaron sus actividades indefinidamente, como el emblematico Liceo Neandro Schilling, Olegario Lazo, Isabel La Catolica y Eduardo Charme, entre varios otros; mientras que el dia Miercoles 3 de mayo decenas de profesores de los establecimientos afectados se tomaron un tramo de la carretera 5 sur en protesta por el no pago de la totalidad de sus salarios y bonos adeudados, siendo violentamente reprimidos por la policia", agrego la parlamentaria.

La legisladora señalo que "A lo anterior se ha sumado el pleno respaldo del alumnado a traves de una declaracion publica emitida por la Federacion de Estudiantes Secundarios de San Fernando (Fesaf), quienes aseguraron que la situacion es tan grave, que los estudiantes presenciamos como nuestros profesores estan cansados de la indignante situacion en la que estan obligados a ser participes, la intriga de no saber si les pagaran el sueldo (...) en representacion del alumnado declaramos un total acuerdo con las medidas acogidas por el profesorado hasta ahora, teniendo claro los motivos, y la vulneracion de los derechos laborales basicos de cada uno de ellos".

Por su parte, la diputada del Distrito 34 y representante de San Fernando, Alejandra Sepulveda, afirmo que "me duele profundamente ver como esta la situacion de los profesores, ya los que pagan el costo son, precisamente, los alumnos vulnerables, trabajadores, profesores y tambien los asistentes de la educacion. Reiteramos aqui y ahora la urgencia para que el MINEDUC pueda intervenir directamente, como lo hemos planteado en varias oportunidades, ya que la gran causa de esta crisis es la falta de los recursos que estaban destinados a la educacion municipal y ahora no se encuentran en ninguna parte. Esperamos que el Ministerio intervenga y se esclarezca lo antes posible donde estan esos recursos. Esto es una falta de respeto a los valores que caracterizan a la educacion publica, y como diputada, madre y especialmente habitante de la comuna, lo mas importante es que de una vez por todas se regularice la critica situacion de los profesores, ya que no solo ellos, asistentes de la educacion y los alumnos estan complicados, sino que tambien sus familias. Seguiremos fiscalizando con mucha atencion lo que pase de aqui en adelante, y espero que lo antes posible se cumpla con los profesores y se les pague lo que se les adeuda, vale decir, sus salarios integros, a tiempo, y tambien sus bonos: no se les puede seguir faltando el respeto de esta forma".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.