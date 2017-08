Carabinero con capacidades diferentes se incorporó a Tenencia Nancagua

Contento y muy apoyado por sus compañeros de trabajo se encuentra prestando servicios como telefonista en la Tenencia de carabineros de Nancagua, el funcionario Juan Pérez Hidalgo, quien hace 16 años, sufrió neuropatía degenerativa, que desde ese minuto le cambió su vida ya que no pudo volver a caminar.

Se trata del primer carabinero con capacidades diferentes que, por instrucción del alto mando institucional, se incorpora a una unidad operativa de la provincia de Colchagua.

Juan Pérez Hidalgo, de 55 años de edad, oriundo del sector de El Huape, comuna de Nancagua, ingresó a la verde institución el 16 de junio del año 1990, para cumplir labores de auxiliar de servicios menores de aseo en el Hospital de carabineros en Santiago.

El funcionario recuerda que mientras realizaba labores de camillero en ese centro médico en el año 2000, comenzó a sentir dolores en sus extremidades inferiores y superiores, que lo llevó finalmente, a enfrentar un diagnóstico inesperado para él y su familia ya que se le declaró en el mismo centro asistencial, una enfermedad llamada neuropatía degenerativa, lo que le impedía caminar. "Después de esto, sólo pude desplazarme en silla de ruedas". Dice que de inmediato pensó en que ya no servía en la institución, y no tendría un lugar donde poder seguir trabajando. Pero eso no fue así, y muy por el contrario, el mando lo envió a la sección archivos del Hospital para que siguiera desarrollándose profesionalmente.

Afirma que conversó con el Director de Salud, el General Rafael Jiménez, quien lo apoyó permanentemente, ya que primero le regaló una silla de ruedas donde actualmente se desplaza y luego comenzó a gestionar un eventual traslado para que estuviera cerca de su casa en el campo.

Finalmente, el mando de carabineros le encontró el lugar apropiado por ser incorporado y que mejor que cerca de su casa en la zona rural de la comuna de Nancagua, transformándose en el primer funcionario con capacidades diferentes que presta servicios en una unidad operativa de la provincia de Colchagua, como lo es la Tenencia de Carabineros de la ciudad de "Los Naranjos", donde se desempeña como telefonista desde este año.

Juan Pérez Hidalgo sostiene estar muy contento en la unidad policial de Nancagua. "Desde el primer minuto que llegue acá fui muy apoyado por todos los carabineros y eso me motiva seguir trabajando contento y cerca de mi casa, respirando aire limpio. Soy un agradecido de carabineros, llevó 27 años trabajando y ahora tras llegar a una unidad operativa me genera mucha felicidad para seguir laborando para mi institución y en beneficio de la comunidad"./

Texto y fotos gentileza de José Pinto.

